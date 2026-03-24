В Киеве на АЗС продолжает дорожать дизель: какие цены утром

В Киеве на АЗС продолжает дорожать дизель: какие цены утром

Дата публикации 24 марта 2026 08:01
АЗС Socar в Киеве. Фото: кадр из видео

На нескольких крупных АЗС в Киеве утром, 24 марта, ценники на обычное топливо были почти одинаковыми. Однако, на некоторых АЗС снова выросла цена на дизельное топливо.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

На заправках OKKO бензин PULLS 100 стоит сегодня 84,99 грн за литр, PULLS 95 — 77,99 грн, А-95 Евро — 74,99 грн. Для дизеля на этой сети выставили ценник в 89,99 грн за литр, а для PULLS ДТ и 86,99 грн за литр для ДТ Евро. Также на табло не обновляли цену на AdBlue — 47,99 грн.

Ціни на паливо в Києві сьогодні
Цены на АЗС "ОККО" 24 марта. Фото: Новини.LIVE

На WOG бензин Евро5 95 продавали по 74,99 грн за литр, Mustang 95 — по 77,99 грн, а Mustang 100 — по 84,99 грн. Дизельное топливо Евро5 там стоило 86,99 грн за литр, Mustang+ ДТ — 89,99 грн. Автомобильный газ на этой АЗС был по 46,98 грн за литр.

Скільки коштує пальне в Києві
Стела с ценами на топливо в Киеве на АЗС WOG 24 марта. Фото: Новини.LIVE

На SOCAR обычный 95-й был по 74,99 грн за литр, Nano95 - по 78,99 грн, а Nano100 — по 84,99 грн. На дизельные позиции указано 86,99 грн за литр для Nano ДП и 89,99 грн за литр для Diesel Nano Extro. Сжиженный газ стоит сегодня 46,98 грн за литр.

Вартість палива в Києві сьогодні
Ценники на топливо на заправке Socar 24 марта. Фото: Новини.LIVE

На UPG бензин upg 100 зафиксировали на уровне 82,90 грн за литр, upg 95 — 76,90 грн, а А-95 — 73,90 грн. Евро ДТ на этой заправке стоил 86,90 грн за литр.

Вартість пального в Києві 24 березня
Цены на топливо в Киеве на АЗС UPG 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит топливо в Киевской области в среднем

Для сравнения, средние цены на топливо в Киевской области по состоянию на 23 марта 2026 года были ниже тех, что видны на табло популярных столичных АЗС. Бензин А-95 премиум в среднем по области стоил 75,98 грн за литр, бензин А-95 — 72,24 грн, бензин А-92 — 69,59 грн, дизельное топливо — 84,35 грн, автомобильный газ — 45,18 грн.

Цены на топливо в Киевской области по состоянию на 23 марта. Фото: скриншот

За сутки до этого в Киевской области больше всего подорожало дизельное топливо — на 2,76 грн, или 3,378%. Бензин А-95 премиум прибавил 0,77 грн, бензин А-95 вырос на 0,34 грн, бензин А-92 подорожал на 0,50 грн, а автомобильный газ — на 0,63 грн.

Тем временем в Европе также быстро растут цены на топливо. Например, в Нидерландах литр топлива стоит 2,5 евро, что по нынешнему курсу составляет около 120 грн за литр.

Значительно выше цены на топливо в Германии — там литр топлива стоит почти 3 евро, то есть 150 гривен.

Между тем в Украине может возникнуть дефицит топлива. Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев предположил, что из-за длительных боевых действий на Ближнем Востоке могут возникнуть проблемы с поставками.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
