В Киеве на АЗС продолжает дорожать дизель: какие цены утром

АЗС Socar в Киеве. Фото: кадр из видео

На нескольких крупных АЗС в Киеве утром, 24 марта, ценники на обычное топливо были почти одинаковыми. Однако, на некоторых АЗС снова выросла цена на дизельное топливо.

Сколько стоит топливо на АЗС в Киеве 24 марта

На заправках OKKO бензин PULLS 100 стоит сегодня 84,99 грн за литр, PULLS 95 — 77,99 грн, А-95 Евро — 74,99 грн. Для дизеля на этой сети выставили ценник в 89,99 грн за литр, а для PULLS ДТ и 86,99 грн за литр для ДТ Евро. Также на табло не обновляли цену на AdBlue — 47,99 грн.

Цены на АЗС "ОККО" 24 марта. Фото: Новини.LIVE

На WOG бензин Евро5 95 продавали по 74,99 грн за литр, Mustang 95 — по 77,99 грн, а Mustang 100 — по 84,99 грн. Дизельное топливо Евро5 там стоило 86,99 грн за литр, Mustang+ ДТ — 89,99 грн. Автомобильный газ на этой АЗС был по 46,98 грн за литр.

Стела с ценами на топливо в Киеве на АЗС WOG 24 марта. Фото: Новини.LIVE

На SOCAR обычный 95-й был по 74,99 грн за литр, Nano95 - по 78,99 грн, а Nano100 — по 84,99 грн. На дизельные позиции указано 86,99 грн за литр для Nano ДП и 89,99 грн за литр для Diesel Nano Extro. Сжиженный газ стоит сегодня 46,98 грн за литр.

Ценники на топливо на заправке Socar 24 марта. Фото: Новини.LIVE

На UPG бензин upg 100 зафиксировали на уровне 82,90 грн за литр, upg 95 — 76,90 грн, а А-95 — 73,90 грн. Евро ДТ на этой заправке стоил 86,90 грн за литр.

Цены на топливо в Киеве на АЗС UPG 24 марта. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит топливо в Киевской области в среднем

Для сравнения, средние цены на топливо в Киевской области по состоянию на 23 марта 2026 года были ниже тех, что видны на табло популярных столичных АЗС. Бензин А-95 премиум в среднем по области стоил 75,98 грн за литр, бензин А-95 — 72,24 грн, бензин А-92 — 69,59 грн, дизельное топливо — 84,35 грн, автомобильный газ — 45,18 грн.

Цены на топливо в Киевской области по состоянию на 23 марта. Фото: скриншот

За сутки до этого в Киевской области больше всего подорожало дизельное топливо — на 2,76 грн, или 3,378%. Бензин А-95 премиум прибавил 0,77 грн, бензин А-95 вырос на 0,34 грн, бензин А-92 подорожал на 0,50 грн, а автомобильный газ — на 0,63 грн.

Тем временем в Европе также быстро растут цены на топливо. Например, в Нидерландах литр топлива стоит 2,5 евро, что по нынешнему курсу составляет около 120 грн за литр.

Значительно выше цены на топливо в Германии — там литр топлива стоит почти 3 евро, то есть 150 гривен.

Между тем в Украине может возникнуть дефицит топлива. Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев предположил, что из-за длительных боевых действий на Ближнем Востоке могут возникнуть проблемы с поставками.