Головна Київ У Києві на АЗС продовжує дорожчати дизель: які ціни вранці

Дата публікації: 24 березня 2026 08:01
АЗС Socar у Києві. Фото: кадр з відео

На кількох великих АЗС у Києві вранці, 24 березня, цінники на звичайне пальне були майже однаковими. Проте, на деяких АЗС знову зросла ціна на дизельне паливо.

Читайте також:

Скільки коштує паливо на АЗС в Києві 24 березня

На заправках OKKO бензин PULLS 100 коштує сьогодні 84,99 грн за літр, PULLS 95 — 77,99 грн, А-95 Євро — 74,99 грн. Для дизеля на цій мережі виставили цінник у 89,99 грн за літр, а для PULLS ДП і 86,99 грн за літр для ДП Євро. Також на табло не оновлювали ціну на AdBlue — 47,99 грн.

Ціни на АЗС "ОККО" 24 березня. Фото: Новини.LIVE

На WOG бензин Євро5 95 продавали по 74,99 грн за літр, Mustang 95 — по 77,99 грн, а Mustang 100 — по 84,99 грн. Дизельне паливо Євро5 там коштувало 86,99 грн за літр, Mustang+ ДП — 89,99 грн. Автомобільний газ на цій АЗС був по 46,98 грн за літр.

Стела з цінами на пальне в Києві на АЗС WOG 24 березня. Фото: Новини.LIVE

На SOCAR звичайний 95-й був по 74,99 грн за літр, Nano95 — по 78,99 грн, а Nano100 — по 84,99 грн. На дизельні позиції вказано 86,99 грн за літр для Nano ДП і 89,99 грн за літр для Diesel Nano Extro. Скраплений газ коштує сьогодні 46,98 грн за літр.

Цінники на паливо на заправці Socar 24 березня. Фото: Новини.LIVE

На UPG бензин upg 100 зафіксували на рівні 82,90 грн за літр, upg 95 — 76,90 грн, а А-95 — 73,90 грн. Євро ДП на цій заправці коштував 86,90 грн за літр.

Ціни на паливо в Києві на АЗС UPG 24 березня. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує паливо у Київській області в середньому

Для порівняння, середні ціни на пальне в Київській області станом на 23 березня 2026 року були нижчими за ті, що видно на табло популярних столичних АЗС. Бензин А-95 преміум у середньому по області коштував 75,98 грн за літр, бензин А-95 — 72,24 грн, бензин А-92 — 69,59 грн, дизельне паливо — 84,35 грн, автомобільний газ — 45,18 грн.

Ціни на паливо в Київській області станом на 23 березня. Фото: скриншот

За добу до цього в Київській області найбільше подорожчало дизельне паливо — на 2,76 грн, або 3,378%. Бензин А-95 преміум додав 0,77 грн, бензин А-95 зріс на 0,34 грн, бензин А-92 подорожчав на 0,50 грн, а автомобільний газ — на 0,63 грн.

Тим часом в Європі також швидко ростуть ціни на паливо. Наприклад у Нідерландах літр пального коштує 2,5 євро, що за нинішнім курсом становить близько 120 грн за літр. 

Значно вищі ціни на пальне у Німеччині — там літр пального коштує майже 3 євро, тобто 150 гривень. 

Тим часом в Україні може виникнути дефіцит палива. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев припустив, що через тривалі бойові дії на Близькому Схожі можуть виникнути проблеми з постачанням.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
