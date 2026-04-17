Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев

В Киеве на АЗС цены на дизель колеблются от 89,50 до 93,90

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 08:59
В Киеве на АЗС цены на дизель колеблются от 89,50 до 93,90
АЗС. Фото: Новини.LIVE

Сети АЗС WOG, UPG и Ukrnafta в Киеве обновили ценники на стелах: стоимость премиального бензина в Киеве достигла 86.90 грн, а дизельное топливо в некоторых сетях пересекло отметку в 93 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на АЗС в Киеве 17 апреля

Самые дорогие позиции традиционно занимают брендовые марки бензина и дизельное топливо улучшенного качества, тогда как цена на автомобильный газ остается относительно стабильной у всех операторов рынка.

Сеть WOG

Ціни на АЗС в Києві
Цены на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • Мустанг 100 — 86.90 грн
  • Мустанг 95 — 79.90 грн
  • А-95 (Euro) — 76.90 грн
  • ДТ (Mustang) — 93.90 грн
  • Газ — 49.90 грн

Сеть UPG

Вартість палива в Києві сьогодні
Цены на топливо в Киеве. Фото: Новости.LIVE
  • upg 100 — 83.00 грн
  • upg 95 — 77.00 грн
  • А-95 — 74.00 грн
  • Euro ДТ — 91.00 грн
  • Газ — 49.00 грн

Сеть Ukrnafta

Скільки коштує пальне в Києві
Стела с ценами на топливо в Киеве. Фото: Новини.LIVE
  • А-95 energy — 69.90 грн
  • А-95 — 69.90 грн
  • ДТ energy — 93.50 грн
  • ДТ — 89.50 грн
  • Газ — 49.90 грн

По состоянию на утро 17 апреля 2026 года общая ситуация на рынке показала, что самую низкую цену на стандартный бензин А-95 предлагает государственная сеть Ukrnafta. В то же время стоимость дизельного топлива премиальной линейки на станциях WOG и Ukrnafta почти сравнялась, держась в пределах 93.50-93.90 грн за литр.

В целом в течение последних нескольких суток, по данным Минфина, на рынке топлива цены стабилизировались и практически не меняются. Произошло незначительное удешевление дизтоплива и бензина А-95.

Как писали ранее Новини.LIVE, в Киеве хотят переоборудовать вокзалы на железной дороге, чтобы они были доступны для маломобильной группы населения. Пассажиры жалуются на отсутствие удобных заездов, знаков для ориентирования и звукового сопровождения.

В Киеве в ночь на 16 апреля пострадали полицейские. Россия нанесла повторный удар по правоохранителям во время ракетной атаки.

цены на топливо Киев АЗС Киевская область
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации