В Киеве на АЗС цены на дизель колеблются от 89,50 до 93,90

Сети АЗС WOG, UPG и Ukrnafta в Киеве обновили ценники на стелах: стоимость премиального бензина в Киеве достигла 86.90 грн, а дизельное топливо в некоторых сетях пересекло отметку в 93 грн.

Цены на АЗС в Киеве 17 апреля

Самые дорогие позиции традиционно занимают брендовые марки бензина и дизельное топливо улучшенного качества, тогда как цена на автомобильный газ остается относительно стабильной у всех операторов рынка.

Сеть WOG

Мустанг 100 — 86.90 грн

Мустанг 95 — 79.90 грн

А-95 (Euro) — 76.90 грн

ДТ (Mustang) — 93.90 грн

Газ — 49.90 грн

Сеть UPG

upg 100 — 83.00 грн

upg 95 — 77.00 грн

А-95 — 74.00 грн

Euro ДТ — 91.00 грн

Газ — 49.00 грн

Сеть Ukrnafta

А-95 energy — 69.90 грн

А-95 — 69.90 грн

ДТ energy — 93.50 грн

ДТ — 89.50 грн

Газ — 49.90 грн

По состоянию на утро 17 апреля 2026 года общая ситуация на рынке показала, что самую низкую цену на стандартный бензин А-95 предлагает государственная сеть Ukrnafta. В то же время стоимость дизельного топлива премиальной линейки на станциях WOG и Ukrnafta почти сравнялась, держась в пределах 93.50-93.90 грн за литр.

В целом в течение последних нескольких суток, по данным Минфина, на рынке топлива цены стабилизировались и практически не меняются. Произошло незначительное удешевление дизтоплива и бензина А-95.

