В Киеве на АЗС цены на дизель колеблются от 89,50 до 93,90
Сети АЗС WOG, UPG и Ukrnafta в Киеве обновили ценники на стелах: стоимость премиального бензина в Киеве достигла 86.90 грн, а дизельное топливо в некоторых сетях пересекло отметку в 93 грн.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на АЗС в Киеве 17 апреля
Самые дорогие позиции традиционно занимают брендовые марки бензина и дизельное топливо улучшенного качества, тогда как цена на автомобильный газ остается относительно стабильной у всех операторов рынка.
Сеть WOG
- Мустанг 100 — 86.90 грн
- Мустанг 95 — 79.90 грн
- А-95 (Euro) — 76.90 грн
- ДТ (Mustang) — 93.90 грн
- Газ — 49.90 грн
Сеть UPG
- upg 100 — 83.00 грн
- upg 95 — 77.00 грн
- А-95 — 74.00 грн
- Euro ДТ — 91.00 грн
- Газ — 49.00 грн
Сеть Ukrnafta
- А-95 energy — 69.90 грн
- А-95 — 69.90 грн
- ДТ energy — 93.50 грн
- ДТ — 89.50 грн
- Газ — 49.90 грн
По состоянию на утро 17 апреля 2026 года общая ситуация на рынке показала, что самую низкую цену на стандартный бензин А-95 предлагает государственная сеть Ukrnafta. В то же время стоимость дизельного топлива премиальной линейки на станциях WOG и Ukrnafta почти сравнялась, держась в пределах 93.50-93.90 грн за литр.
В целом в течение последних нескольких суток, по данным Минфина, на рынке топлива цены стабилизировались и практически не меняются. Произошло незначительное удешевление дизтоплива и бензина А-95.
Как писали ранее Новини.LIVE, в Киеве хотят переоборудовать вокзалы на железной дороге, чтобы они были доступны для маломобильной группы населения. Пассажиры жалуются на отсутствие удобных заездов, знаков для ориентирования и звукового сопровождения.
В Киеве в ночь на 16 апреля пострадали полицейские. Россия нанесла повторный удар по правоохранителям во время ракетной атаки.
Читайте Новини.LIVE!