У Києві на АЗС ціни на дизель коливаються від 89,50 до 93,90

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Мережі АЗС WOG, UPG та Ukrnafta у Києві оновили цінники на стелах: вартість преміального бензину в Києві сягнула 86.90 грн, а дизельне пальне у деяких мережах перетнуло позначку в 93 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на АЗС в Києві 17 квітня

Найдорожчі позиції традиційно займають брендові марки бензину та дизельне пальне покращеної якості, тоді як ціна на автомобільний газ залишається відносно стабільною в усіх операторів ринку.

Мережа WOG

Мустанг 100 — 86.90 грн

Мустанг 95 — 79.90 грн

А-95 (Euro) — 76.90 грн

ДП (Mustang) — 93.90 грн

Газ — 49.90 грн

Мережа UPG

Читайте також:

upg 100 — 83.00 грн

upg 95 — 77.00 грн

А-95 — 74.00 грн

Euro ДП — 91.00 грн

Газ — 49.00 грн

Мережа Ukrnafta

А-95 energy — 69.90 грн

А-95 — 69.90 грн

ДП energy — 93.50 грн

ДП — 89.50 грн

Газ — 49.90 грн

Станом на ранок 17 квітня 2026 року загальна ситуація на ринку показала, що найнижчу ціну на стандартний бензин А-95 пропонує державна мережа Ukrnafta. Водночас вартість дизельного пального преміальної лінійки на станціях WOG та Ukrnafta майже зрівнялася, тримаючись у межах 93.50–93.90 грн за літр.

Загалом впродовж останніх кількох діб, за даними Мінфіну, на ринку палива ціни стабілізувалися та практично не змінюються. Відбулося незначне подешевшання дизпалива та бензину А-95.

