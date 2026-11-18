Камера автоматической фиксации правонарушений. Фото: mvs.gov.ua

В среду, 18 ноября, в Киеве временно приостановили работу комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на Северном и Южном мостах. Оборудование отключили с 13:00 по соображениям безопасности и техническим причинам, а ограничения касаются камер, расположенных в обоих направлениях движения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

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В Киеве временно не работают камеры автофиксации

В патрульной полиции уточнили, что работу комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД приостановили одновременно.

По информации полиции, решение приняли из соображений безопасности и из-за технических обстоятельств после российских обстрелов. Дополнительных подробностей относительно причин отключения пока не обнародовали.

Конкретную дату повторного запуска комплексов правоохранители также не назвали. В полиции отметили, что о возобновлении работы оборудования сообщат дополнительно и заблаговременно.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил о начале строительства понтонных переправ через Днепр в Киеве. Их планируют обустроить в течение двух-трех месяцев.

Также Новини.LIVE писал, что в Киеве частично восстановили движение по Южному и Северному мостам после российской атаки. По Южному мосту разрешили проезд с левого берега на правый для автомобилей массой до 10 тонн, а для общественного транспорта установили ограничение до 18 тонн.