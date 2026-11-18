Камера автофіксації правопорушень. Фото: mvs.gov.ua

У середу, 18 листопада, у Києві тимчасово припинили роботу комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху на Північному та Південному мостах. Обладнання відключили з 13:00 через безпекові та технічні причини, а обмеження стосуються камер, розташованих в обох напрямках руху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Патрульну поліцію України.

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У Києві тимчасово не працюють камери автофіксації

У патрульній поліції уточнили, роботу комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР призупинили одночасно.

За інформацією поліції, рішення ухвалили з міркувань безпеки та через технічні обставини після російських обстрілів. Додаткових подробиць щодо причин відключення наразі не оприлюднили.

Конкретної дати повторного запуску комплексів правоохоронці також не назвали. У поліції зазначили, що про відновлення роботи обладнання повідомлять додатково та завчасно.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що очільник Деснянської РДА Максим Бахматов заявив про початок будівництва понтонних переправ через Дніпро в Києві. Їх планують облаштувати протягом двох-трьох місяців.

Також Новини.LIVE писав, що в Києві частково відновили рух Південним і Північним мостами після російської атаки. Південним мостом дозволили проїзд із лівого берега на правий для автомобілів масою до 10 тонн, а для громадського транспорту встановили обмеження до 18 тонн.