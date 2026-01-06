Видео
Главная Киев В Киеве на Крещение жители ныряют в прорубь — фоторепортаж

В Киеве на Крещение жители ныряют в прорубь — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 13:48
У Києві на Водохреще 6 січня жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж
Киевлянин в проруби. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на традиционные Крещенские купания жители собрались в парке Наталка, чтобы искупаться в проруби. Несмотря на метель, киевляне все равно активно присоединяются к праздничной традиции.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 1

Безопасность на локациях

Всего в Киеве 12 локаций с прорубями, на которых в этом году можно принимать участие в крещенских купаниях. Одна из локаций находится в парке Наталка.

 

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 2На месте работают спасатели ГСЧС, а также развернута специальная палатка для обогрева.

 

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 3 Несмотря на то, что сейчас: примерно 5 градусов мороза, только начало дня и на улице стоит сильная снежная метель - люди все равно приходят. Они делают это, чтобы лучше почувствовать это праздничное настроение и нырнуть в прорубь.

 

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 4"Все подробности по поводу официальных 12 локаций, работающих почти в каждом районе Киева, можно получить на официальных сайтах КГГА", - отмечает Дмитрий Шеремет.

 

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 5Напомним, что в Одессе состоялись Крещенские купания в Черном море. Несмотря на холодную погоду, десятки одесситов собрались на побережье.

Во вторник, 6 января, украинские верующие отмечают Крещение Господне. Узнайте, чего нельзя делать в этот день.

Киев Крещение праздник ныряние в прорубь
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
