Україна
Головна Київ У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку — фоторепортаж

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 13:48
У Києві на Водохреще 6 січня жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж
Киянин у ополонці. Фото: Новини.LIVE

У Києві на традиційні Водохрещенські купання жителі зібрались у парку Наталка, щоб скупатися в ополонці. Попри хуртовину, кияни все одно активно доєднуються до святкової традиції.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Читайте також:

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 1

Безпека на локаціях

Загалом у Києві 12 локацій з ополонками, на якіх в цьому році можна приймати участь в водохрещенських купаннях. Одна з локацій знаходиться в парку Наталка.

 

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 2На місці працюють рятувальники ДСНС, а також розгорнуто спеціальну палатку для обігріву.

 

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 3 Не дивлячись на те, що зараз: приблизно 5 градусів морозу, тільки початок дня та на вулиці стоїть сильна снігова хуртовина – люди все одно приходять. Вони роблять це, щоб краще відчути святковий настрій і пірнути в ополонку.

 

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 4"Всі подробиці з приводу офіційних 12 локацій, що працюють майже в кожному районі Києва, можна отримати на офіційних сайтах КМДА", — зазначає Дмитро Шеремет.

 

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж - фото 5Нагадаємо, що в Одесі відбулися Водохрещенські купання у Чорному морі. Попри холодну погоду, десятки одеситів зібралися на узбережжі.

У вівторок, 6 січня, українські віряни відзначають Хрещення Господнє. Дізнайтесь, чого не можна робити у цей день.

Київ Водохреще свято пірнання в ополонку
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
