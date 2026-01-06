У Києві на Водохреще 6 січня жителі пірнають в ополонку —фоторепортаж

У Києві на Водохреще жителі пірнають в ополонку — фоторепортаж
У Києві на традиційні Водохрещенські купання жителі зібрались у парку Наталка, щоб скупатися в ополонці. Попри хуртовину, кияни все одно активно доєднуються до святкової традиції.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.
Безпека на локаціях
Загалом у Києві 12 локацій з ополонками, на якіх в цьому році можна приймати участь в водохрещенських купаннях. Одна з локацій знаходиться в парку Наталка.
На місці працюють рятувальники ДСНС, а також розгорнуто спеціальну палатку для обігріву.
Не дивлячись на те, що зараз: приблизно 5 градусів морозу, тільки початок дня та на вулиці стоїть сильна снігова хуртовина – люди все одно приходять. Вони роблять це, щоб краще відчути святковий настрій і пірнути в ополонку.
"Всі подробиці з приводу офіційних 12 локацій, що працюють майже в кожному районі Києва, можна отримати на офіційних сайтах КМДА", — зазначає Дмитро Шеремет.
