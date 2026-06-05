В Киеве на почтовом терминале взорвалась посылка, есть погибший

Полиция на месте инцидента. Фото: Нацполиция Украины

Утром 5 июня на территории сортировочного центра одного из почтовых операторов в Оболонском районе Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным правоохранителей, детонация произошла во время проверки одной из посылок, в результате чего погиб мужчина, а еще двое работников предприятия получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в г. Киев, передает Новини.LIVE.

В Киеве на терминале почты взорвалась посылка

В пятницу утром, 5 июня, в Оболонском районе столицы произошла чрезвычайная ситуация на инфраструктурном объекте. На территории сортировочного терминала одного из ведущих почтовых операторов прогремел взрыв. По информации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, взорвалась одна из посылок, которую в тот момент осматривали сотрудники центра.

В результате взрыва неизвестного предмета на месте происшествия погиб 59-летний мужчина. Кроме того, серьезные ранения и травмы различной степени тяжести получили еще двое мужчин в возрасте 37 и 41 год. Пострадавших работников безотлагательно госпитализировали в больницу, где медики оказывают им всякую необходимую помощь.

На территории сортировочного центра сразу развернули оперативный штаб. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба столичной полиции, кинологи, спасатели ГСЧС и врачи. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства и мотивы происшествия.

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Новини.LIVE ранее писали о том, что Бориспольский район Киевской области оказался под ударом вражеских дронов-камикадзе во время ночной атаки 4 июня. Российские войска атаковали местное промышленное предприятие.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лично посетил Лукьяновку в Киеве, чтобы зафиксировать последствия жестоких российских ударов, произошедших в последние дни. Руководитель евроатлантического блока констатировал, что российская армия терпит неудачи на линии боевого соприкосновения, поэтому Путин выбрал путь запугивания мирных жителей и уничтожения городской инфраструктуры, однако такой террор никогда не позволит России выиграть эту войну.