В Києві на поштовому терміналі вибухнула посилка, є загиблий

Поліція на місці інциденту. Фото: Нацполіція України

Уранці 5 червня на території сортувального центру одного з поштових операторів в Оболонському районі Києва стався потужний вибух. За попередніми даними правоохоронців, детонація відбулася під час перевірки однієї з посилок, унаслідок чого загинув чоловік, а ще двоє працівників підприємства отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в м. Київ, передає Новини.LIVE.

У Києві на терміналі пошти вибухнула посилка

У п'ятницю вранці, 5 червня, в Оболонському районі столиці сталася надзвичайна ситуація на інфраструктурному об'єкті. На території сортувального термінала одного з провідних поштових операторів пролунав вибух. За інформацією Головного управління Національної поліції у місті Києві, вибухнула одна з посилок, яку в той момент оглядали співробітники центру.

Внаслідок вибуху невідомого предмета на місці події загинув 59-річний чоловік. Крім того, серйозні поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали ще двоє чоловіків віком 37 та 41 рік. Постраждалих працівників невідкладно госпіталізували до лікарні, де медики надають їм усяку необхідну допомогу.

На території сортувального центру одразу розгорнули оперативний штаб. На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба столичної поліції, кінологи, рятувальники ДСНС та лікарі. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини й мотиви події.

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Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте особисто відвідав Лук'янівку в Києві, аби зафіксувати наслідки жорстоких російських ударів, що відбулися останніми днями. Керівник євроатлантичного блоку констатував, що російська армія зазнає невдач на лінії бойового зіткнення, тому Путін обрав шлях залякування мирних мешканців і знищення міської інфраструктури, проте такий терор ніколи не дозволить Росії виграти цю війну.

