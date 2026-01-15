Видео
Главная Киев В Киеве на жилой дом упали обломки дрона

В Киеве на жилой дом упали обломки дрона

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 07:18
В Соломенском районе Киева обломки упали на жилой дом
Пожарный тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева

Россия осуществила очередную атаку дронами на Украину, часть из которых была нацелена и на столицу. Утром в четверг, 15 января, в Соломенском районе столицы после вражеской атаки зафиксировали последствия падения обломков на жилую застройку.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Читайте также:

В Киеве обломки БпЛА упали на дом

На месте работают экстренные службы, которые уточняют масштабы повреждений и обстоятельства инцидента. Данные о пострадавших и разрушениях сейчас проверяются, информация обновляется.

Сообщение Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, утром 15 января зафиксировали громкие взрывы во Львове и в Киеве.

Выяснилось, что во Львове упал дрон прямо в центре города.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
