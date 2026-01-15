В Соломенском районе Киева обломки упали на жилой дом

В Киеве на жилой дом упали обломки дрона
Дата публикации 15 января 2026 07:18
Пожарный тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Киева
Россия осуществила очередную атаку дронами на Украину, часть из которых была нацелена и на столицу. Утром в четверг, 15 января, в Соломенском районе столицы после вражеской атаки зафиксировали последствия падения обломков на жилую застройку.
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
На месте работают экстренные службы, которые уточняют масштабы повреждений и обстоятельства инцидента. Данные о пострадавших и разрушениях сейчас проверяются, информация обновляется.
Напомним, утром 15 января зафиксировали громкие взрывы во Львове и в Киеве.
Выяснилось, что во Львове упал дрон прямо в центре города.
