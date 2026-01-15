У Соломʼянському районі Києва уламки впали на житловий будинок

Пожежник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Росія здійснила чергову атаку дронами на Україну, частина з яких була націлена й на столицю. Вранці у четвер, 15 січня, в Солом'янському районі столиці після ворожої атаки зафіксували наслідки падіння уламків на житлову забудову.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

У Києві уламки БпЛА впали на будинок

На місці працюють екстрені служби, які уточнюють масштаби пошкоджень та обставини інциденту. Дані щодо постраждалих і руйнувань наразі перевіряються, інформація оновлюється.

Повідомлення Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 15 січня зафіксували гучні вибухи у Львові та в Києві.

З'ясувалося, що у Львові впав дрон прямо в центрі міста.