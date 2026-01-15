Відео
Головна Київ У Києві на житловий будинок впали уламки дрона

У Києві на житловий будинок впали уламки дрона

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 07:18
У Соломʼянському районі Києва уламки впали на житловий будинок
Пожежник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Києва

Росія здійснила чергову атаку дронами на Україну, частина з яких була націлена й на столицю. Вранці у четвер, 15 січня, в Солом'янському районі столиці після ворожої атаки зафіксували наслідки падіння уламків на житлову забудову. 

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

На місці працюють екстрені служби, які уточнюють масштаби пошкоджень та обставини інциденту. Дані щодо постраждалих і руйнувань наразі перевіряються, інформація оновлюється.

Повідомлення Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 15 січня зафіксували гучні вибухи у Львові та в Києві.

З'ясувалося, що у Львові впав дрон прямо в центрі міста.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
