У Соломʼянському районі Києва уламки впали на житловий будинок

У Києві на житловий будинок впали уламки дрона
Дата публікації: 15 січня 2026 07:18
Пожежник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Києва
Росія здійснила чергову атаку дронами на Україну, частина з яких була націлена й на столицю. Вранці у четвер, 15 січня, в Солом'янському районі столиці після ворожої атаки зафіксували наслідки падіння уламків на житлову забудову.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
У Києві уламки БпЛА впали на будинок
На місці працюють екстрені служби, які уточнюють масштаби пошкоджень та обставини інциденту. Дані щодо постраждалих і руйнувань наразі перевіряються, інформація оновлюється.
Нагадаємо, вранці 15 січня зафіксували гучні вибухи у Львові та в Києві.
З'ясувалося, що у Львові впав дрон прямо в центрі міста.
