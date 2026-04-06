В Киеве начались экстренные отключения света

Ремонт энергообъектов.

В Киеве 6 апреля ввели экстренные отключения света. Энергетики работают над восстановлением энергетической инфраструктуры после вражеских обстрелов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в ДТЭК и гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

Экстренные отключения света в Киеве 6 апреля

"День. В Киеве — экстренные отключения", — сообщил Сергей Коваленко.

В то же время в ДТЭК рассказали, что экстренные отключения применены по указанию Укрэнерго.

В то же время в Укрэнерго заявили, что в нескольких регионах Украины действуют аварийные отключения из-за обусловленной российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме.

"После стабилизации ситуации — аварийные обесточивания будут заменены на прогнозируемые графики почасовых отключений. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона", — говорится в сообщении.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине защитят 245 энегообъектов. На выполнение Планов устойчивости регионов Кабмин выделил 9,2 миллиарда гривен.

В то же время Денис Шмыгаль сообщал, что зимой россияне повредили более 9 ГВт генерации Украины. Энергетики уже восстановили более 4ГВт.