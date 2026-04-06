У Києві розпочалися екстрені відключення світла
У Києві 6 квітня запровадили екстрені відключення світла. Енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в ДТЕК та гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
Екстрені відключення світла у Києві 6 квітня
"День. В Києві — екстрені відключення", — повідомив Сергій Коваленко.
Водночас в ДТЕК розповіли, що екстрені відключення застосовані за вказівкою Укренерго.
Водночас в Укренерго заявили, що у кількох регіонах України діють аварійні відключення через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.
"Після стабілізації ситуації — аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні захистять 245 енегооб'єктів. На виконання Планів стійкості регіонів Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень.
Водночас Денис Шмигаль повідомляв, що взимку росіяни пошкодили понад 9 ГВт генерації України. Енергетики вже відновили понад 4ГВт.
