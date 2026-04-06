У Києві розпочалися екстрені відключення світла

Ремонт енергооб'єктів.

У Києві 6 квітня запровадили екстрені відключення світла. Енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в ДТЕК та гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Екстрені відключення світла у Києві 6 квітня

"День. В Києві — екстрені відключення", — повідомив Сергій Коваленко.

Водночас в ДТЕК розповіли, що екстрені відключення застосовані за вказівкою Укренерго.

Водночас в Укренерго заявили, що у кількох регіонах України діють аварійні відключення через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

"Після стабілізації ситуації — аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні захистять 245 енегооб'єктів. На виконання Планів стійкості регіонів Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень.

Водночас Денис Шмигаль повідомляв, що взимку росіяни пошкодили понад 9 ГВт генерації України. Енергетики вже відновили понад 4ГВт.