Головна Київ У Києві розпочалися екстрені відключення світла

У Києві розпочалися екстрені відключення світла

Дата публікації: 6 квітня 2026 16:10
Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

У Києві 6 квітня запровадили екстрені відключення світла. Енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури після ворожих обстрілів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили в ДТЕК та гендиректор YASNO Сергій Коваленко

Екстрені відключення світла у Києві 6 квітня

"День. В Києві — екстрені відключення", — повідомив Сергій Коваленко. 

Відключення світла в Києві 6 квітня
Скриншот допису Сергія Коваленка

Водночас в ДТЕК розповіли, що екстрені відключення застосовані за вказівкою Укренерго. 

Скриншот допису ДТЕК 

Водночас в Укренерго заявили, що  у кількох регіонах України діють аварійні відключення через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі. 

Читайте також:

"Після стабілізації ситуації — аварійні знеструмлення будуть замінені на прогнозовані графіки погодинних відключень. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону", — йдеться у повідомленні. 

Аварійне відключення світла в Україні 6 квітня
Скриншот допису Укренерго

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні захистять 245 енегооб'єктів. На виконання Планів стійкості регіонів Кабмін виділив 9,2 мільярда гривень.

Водночас Денис Шмигаль повідомляв, що взимку росіяни пошкодили понад 9 ГВт генерації України. Енергетики вже відновили понад 4ГВт. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
