Україна
В Киеве началось судебное заседание по делу Галущенко

В Киеве началось судебное заседание по делу Галущенко

ru
Дата публикации 17 февраля 2026 13:15
ВАКС выбирает меру пресечения экс-министру Герману Галущенко
Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве во вторник, 17 февраля, началось заседание Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Накануне его задержали на границе и объявили подозрение в причастности к операции "Мидас".

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда.

Читайте также:

Судебное заседание по делу Германа Галущенко

В ВАКС сегодня будут избирать меру пресечения Галущенко. Кроме того, он прокомментировал упреки относительно назначения на должности лиц, которые якобы являются к нему лояльными.

Судове засідання у справі Германа Галущенка
Судебное заседание по делу Галущенко. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

"А кого я должен был назначать? Директора цирка?" — ответил Галущенко.

А в САП сообщали, что прокуроры будут просить для Галущенко арест с возможностью залога. Речь идет о сумме в размере 425 млн гривен. На это уже отреагировал экс-министр.

ВАКС обирає запобіжний захід Галущенка
Заседание ВАКС. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

"Размер залога — это приговор. Я буду годами сидеть в СИЗО, потому что у меня такой суммы нет, и у моего окружения тоже", — сказал он.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке пересечь государственную границу.

Впоследствии экс-министру объявили подозрение в причастности к делу "Мидас". Речь идет о хищении денег Энергоатома.

Кроме того, Галущенко подал жалобу в ВАКС относительно своего задержания. По его словам, оно было незаконным.

Герман Галущенко Киев суд коррупция ВАКС
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
