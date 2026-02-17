ВАКС выбирает меру пресечения экс-министру Герману Галущенко

В Киеве началось судебное заседание по делу Галущенко
В Киеве во вторник, 17 февраля, началось заседание Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Накануне его задержали на границе и объявили подозрение в причастности к операции "Мидас".
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда.
Судебное заседание по делу Германа Галущенко
В ВАКС сегодня будут избирать меру пресечения Галущенко. Кроме того, он прокомментировал упреки относительно назначения на должности лиц, которые якобы являются к нему лояльными.
"А кого я должен был назначать? Директора цирка?" — ответил Галущенко.
А в САП сообщали, что прокуроры будут просить для Галущенко арест с возможностью залога. Речь идет о сумме в размере 425 млн гривен. На это уже отреагировал экс-министр.
"Размер залога — это приговор. Я буду годами сидеть в СИЗО, потому что у меня такой суммы нет, и у моего окружения тоже", — сказал он.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 15 февраля Галущенко задержали при попытке пересечь государственную границу.
Впоследствии экс-министру объявили подозрение в причастности к делу "Мидас". Речь идет о хищении денег Энергоатома.
Кроме того, Галущенко подал жалобу в ВАКС относительно своего задержания. По его словам, оно было незаконным.
