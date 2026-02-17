ВАКС обирає запобіжний захід ексміністру Герману Галущенку

У Києві розпочалося судове засідання у справі Галущенка
У Києві у вівторок, 17 лютого, розпочалося засідання Вищого антикорупційного суду у справі колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Напередодні його затримали на кордоні та оголосили підозру у причетності до операції "Мідас".
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет із залу суду.
Судове засідання у справі Германа Галущенка
У ВАКС сьогодні обиратимуть запобіжний захід Галущенку. Крім того, він прокоментував закиди щодо призначення на посади осіб, які нібито є до нього лояльними.
"А кого я мав призначати? Директора цирку?" — відповів Галущенко.
А у САП повідомляли, що прокурори проситимуть для Галущенка арешт з можливістю застави. Йдеться про суму у розмірі 425 млн гривень. На це вже відреагував ексміністр.
"Розмір застави — це вирок. Я буду роками сидіти в СІЗО, бо в мене такої суми немає, і в мого оточення теж", — сказав він.
Що передувало
Нагадаємо, у ніч проти 15 лютого Галущенка затримали під час спроби перетнути державний кордон.
Згодом ексміністру оголосили підозру у причетності до справи "Мідас". Йдеться про розкрадання грошей Енергоатома.
Крім того, Галущенко подав скаргу в ВАКС щодо свого затримання. За його словами, воно було незаконним.
