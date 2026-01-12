В Киеве снова перенесли суд по делу убытков ПриватБанка и Укрнафты

Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в понедельник, 12 января, началось судебное заседание по делу об убытках "ПриватБанка" и "Укрнафты". На этот раз конвой сработал без задержек.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Заседание по делу об убытках "ПриватБанка" и "Укрнафты"

Известно, что прошлое заседание не состоялось из-за того, что бизнесмена Игоря Коломойского не смогли в зал суда из-за поломки автозака.

Однако сегодня судебное заседание в очередной раз решили перенести. Причиной является создание коллегии.

Напомним, 8 декабря в Киеве не состоялось заседание Подольского районного суда по делу Коломойского из-за сломанного служебного транспорта.

Ранее Высокий суд Лондона принял решение, которым обязал бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова возместить банку более 3 млрд долларов.