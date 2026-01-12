У Києві знову перенесли суд у справі збитків ПриватБанку та Укрнафти

Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

У Києві у понеділок, 12 січня, розпочалося судове засідання у справі про збитки "ПриватБанку" та "Укрнафти". Цього разу конвой спрацював без затримок.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Засідання у справі про збитки "ПриватБанку" та "Укрнафти"

Відомо, що минуле засідання не відбулося через те, що бізнесмена Ігоря Коломойського не змогли до залу суду через поломку автозака.

Однак сьогодні судове засідання вкотре вирішили перенести. Причиною є створення колегії.

Нагадаємо, 8 грудня у Києві не відбулося засідання Подільського районного суду у справі Коломойського через зламаний службовий транспорт.

Раніше Високий суд Лондона ухвалив рішення, яким зобов’язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова відшкодувати банку понад 3 млрд доларів.