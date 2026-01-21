Видео
Главная Киев В Киеве началось заседание по делу Тимошенко — видео

В Киеве началось заседание по делу Тимошенко — видео

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 11:22
Юлия Тимошенко — в Киеве началось заседание по делу нардепа
Народный депутат Юлия Тимошенко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 21 января началось судебное заседание по делу народного депутата Юлии Тимошенко. Оно касается ходатайства прокурора об аресте имущества нардепа.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет из зала суда.

Заседание суда по делу Тимошенко

Как известно, сегодня началось очередное заседание по ходатайству прокурора об аресте имущества Юлии Тимошенко. Оно началось вчера и его перенесли на сегодня.

Отметим, 20 января в суде Тимошенко назвала расследование против себя политическим давлением перед возможными выборами и подписанием мирных документов.

По ее словам, власть якобы "зачищает" политических оппонентов, которые занимают другую идеологическую позицию.

Депутат появилась в зале суда 20 января в маске и заявила журналистам, что плохо себя чувствует.

"Я просто вчера заболела очень сильно. У меня вчера температура была больше 40 °C — в моей жизни первый раз. Но я все равно пришла в суд, хотя сейчас у меня очень высокая температура. Я пришла в суд, чтобы лишний раз показать: я ни одного судебного заседания не пропущу", — сообщила она.

Напомним, 16 января суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко. Ей назначили залог в размере 33 млн гривен.

Депутат заявила, что сейчас она не может внести залог, определенный судом. Причиной стала блокировка ее финансовых счетов.

После этого Зеленский прокомментировал дело Тимошенко и ее заявления. Глава государства также пошутил о найденных у нее деньгах.

Юлия Тимошенко Киев суд коррупция подозрение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
