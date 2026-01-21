Відео
Головна Київ У Києві розпочалося засідання у справі Тимошенко — відео

У Києві розпочалося засідання у справі Тимошенко — відео

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 11:22
Юлія Тимошенко — у Києві розпочалося засідання у справі нардепки
Народна депутатка Юлія Тимошенко в залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Києві 21 січня розпочалося судове засідання у справі народної депутатки Юлії Тимошенко. Воно стосується клопотання прокурора про арешт майна нардепки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет із зали суду. 

Засідання суду у справі Тимошенко

Як відомо, сьогодні розпочалося чергове засідання щодо клопотання прокурора про арешт майна Юлії Тимошенко. Воно розпочалося вчора і його перенесли на сьогодні.

Зазначимо, 20 січня в суді Тимошенко назвала розслідування проти себе політичним тиском перед можливими виборами і підписанням мирних документів.

 За її словами, влада нібито "зачищає" політичних опонентів, які займають іншу ідеологічну позицію.

Депутатка з'явилася у залі суду 20 січня у масці і заявила журналістам, що погано себе почуває.

"Я просто вчора захворіла дуже сильно. У мене вчора температура була більше ніж 40 °C — у моєму житті перший раз. Але я все одно прийшла в суд, хоча зараз у мене дуже висока температура. Я прийшла в суд, щоб зайвий раз показати: я жодного судового засідання не пропущу", — повідомила вона.

Нагадаємо, 16 січня суд обрав запобіжний захід для Юлії Тимошенко. Їй призначили заставу у розмірі 33 млн гривень.

Депутатка заявила, що наразі вона не може внести заставу, визначену судом. Причиною стало блокування її фінансових рахунків. 

Після цього Зеленський прокоментував справу Тимошенко та її заяви. Глава держави також пожартував про знайдені у неї гроші.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
