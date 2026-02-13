Игорь Коломойский — началось заседание по делу бизнесмена

Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 13 февраля началось очередное судебное заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Он находится под стражей еще с сентября 2023 года.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Реклама

Читайте также:

Судебное заседание по делу Игоря Коломойского

Игорь Коломойский 13 февраля прибыл на судебное заседание в Подольский суд Киева. Отметим, что слушание проходит в день рождения бизнесмена. По этому поводу ему передали пакет с надписью "STOP Коррупция".

Как известно, сегодня суд должен был продолжить рассмотрение дела о возможной легализации 9,2 млрд грн средств "ПриватБанка" и "Укрнафты", однако заседание снова перенесли. Коломойского вывели из зала суда под поздравления.

Напомним, прошлое заседание должно было состояться 9 февраля, однако его перенесли. Известно, что бизнесмена не смогли доставить в Верховой суд.

В то же время Алексей Гончаренко сообщал, что на Коломойского планировали совершить покушение. Это было во время перевозки на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) в январе.