Игорь Коломойский — началось заседание по делу бизнесмена

В Киеве началось заседание суда по делу Коломойского
В Киеве 13 февраля началось очередное судебное заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Он находится под стражей еще с сентября 2023 года.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Судебное заседание по делу Игоря Коломойского
Игорь Коломойский 13 февраля прибыл на судебное заседание в Подольский суд Киева. Отметим, что слушание проходит в день рождения бизнесмена. По этому поводу ему передали пакет с надписью "STOP Коррупция".
Как известно, сегодня суд должен был продолжить рассмотрение дела о возможной легализации 9,2 млрд грн средств "ПриватБанка" и "Укрнафты", однако заседание снова перенесли. Коломойского вывели из зала суда под поздравления.
Напомним, прошлое заседание должно было состояться 9 февраля, однако его перенесли. Известно, что бизнесмена не смогли доставить в Верховой суд.
В то же время Алексей Гончаренко сообщал, что на Коломойского планировали совершить покушение. Это было во время перевозки на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) в январе.
Читайте Новини.LIVE!