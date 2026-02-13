Відео
У Києві розпочалося засідання суду у справі Коломойського

У Києві розпочалося засідання суду у справі Коломойського

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 15:33
Ігор Коломойський — розпочалося засідання у справі бізнесмена
Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

У Києві 13 лютого розпочалося чергове судове засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Він перебуває під вартою ще з вересня 2023 року.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду. 

Судове засідання у справі Ігоря Коломойського

Ігор Коломойський 13 лютого прибув на судове засідання до Подільського суду Києва. Зазначимо, що слухання проходить у день народження бізнесмена. З цього приводу йому передали пакет з написом "STOP Корупція".

Як відомо, сьогодні суд мав продовжити розгляд справи щодо ймовірної легалізації 9,2 млрд грн коштів "ПриватБанку" та "Укрнафти", однак засідання знову перенесли. Коломойського вивели із зали суду під привітання. 

Нагадаємо, минуле засідання мало відбутися 9 лютого, однак його перенесли. Відомо, що бізнесмена не змогли доставити до Верхового суду. 

Водночас Олексій Гончаренко повідомляв, що на Коломойського планували скоїти замах. Це було під час перевезення на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) у січні. 

Автор:
Карина Приходько
