В Киеве началось заседание ВСК - что известно

В четверг, 15 января, в Киеве началось заседание Временной следственной комиссии (ВСК). Оно посвящено вопросам обороны, антикоррупционной политики и соблюдения прав человека во время военного положения.

Заседание ВСК в Киеве

В зале заседаний присутствуют ключевые фигуры украинской антикоррупционной и правительственной сферы: глава НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, экс-министр Светлана Гринчук и экс-министр Герман Галущенко.

За ходом заседания следит журналистка Новини.LIVE Анна Сирык, которая будет оперативно сообщать обо всех ключевых моментах и принятых решениях.

Напомним, что правоохранители передали в суд дело в отношении экс-министра аграрной политики Николая Сольского по подозрению в завладении государственной землей в Сумской области.

А до этого правоохранители разоблачили главу одной из депутатских фракций Верховной Рады из-за неправомерной выгоды ряду народных депутатов.