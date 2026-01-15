Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве началось заседание ВСК — о чем будут говорить

В Киеве началось заседание ВСК — о чем будут говорить

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 15:23
В Киеве началось заседание ВСК - что известно
Заседание ВСК. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 15 января, в Киеве началось заседание Временной следственной комиссии (ВСК). Оно посвящено вопросам обороны, антикоррупционной политики и соблюдения прав человека во время военного положения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Заседание ВСК в Киеве

В зале заседаний присутствуют ключевые фигуры украинской антикоррупционной и правительственной сферы: глава НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, экс-министр Светлана Гринчук и экс-министр Герман Галущенко.

За ходом заседания следит журналистка Новини.LIVE Анна Сирык, которая будет оперативно сообщать обо всех ключевых моментах и принятых решениях.

Напомним, что правоохранители передали в суд дело в отношении экс-министра аграрной политики Николая Сольского по подозрению в завладении государственной землей в Сумской области.

А до этого правоохранители разоблачили главу одной из депутатских фракций Верховной Рады из-за неправомерной выгоды ряду народных депутатов.

Киев суд коррупция Украина столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации