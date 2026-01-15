В Киеве началось заседание ВСК - что известно

В Киеве началось заседание ВСК — о чем будут говорить
В четверг, 15 января, в Киеве началось заседание Временной следственной комиссии (ВСК). Оно посвящено вопросам обороны, антикоррупционной политики и соблюдения прав человека во время военного положения.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Заседание ВСК в Киеве
В зале заседаний присутствуют ключевые фигуры украинской антикоррупционной и правительственной сферы: глава НАБУ Семен Кривонос, руководитель САП Александр Клименко, бывший вице-премьер-министр Алексей Чернышов, экс-министр Светлана Гринчук и экс-министр Герман Галущенко.
За ходом заседания следит журналистка Новини.LIVE Анна Сирык, которая будет оперативно сообщать обо всех ключевых моментах и принятых решениях.
Напомним, что правоохранители передали в суд дело в отношении экс-министра аграрной политики Николая Сольского по подозрению в завладении государственной землей в Сумской области.
А до этого правоохранители разоблачили главу одной из депутатских фракций Верховной Рады из-за неправомерной выгоды ряду народных депутатов.
Читайте Новини.LIVE!