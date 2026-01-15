Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві почалось засідання ТСК — про що говоритимуть

У Києві почалось засідання ТСК — про що говоритимуть

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 15:23
У Києві почалось засідання ТСК — що відомо
Засідання ТСК. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 15 січня, у Києві розпочалося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК). Воно присвячене питанням оборони, антикорупційної політики та дотримання прав людини під час воєнного стану.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Засідання ТСК у Києві

У залі засідань присутні ключові фігури української антикорупційної та урядової сфери: голова НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, ексміністр Світлана Гринчук та ексміністр Герман Галущенко.

За перебігом засідання стежить журналістка Новини.LIVE Анна Сірик, яка оперативно повідомлятиме про всі ключові моменти та ухвалені рішень.

Нагадаємо, що правоохоронці передали до суду справу щодо ексміністра аграрної політики Миколи Сольського через підозру у заволодінні державною землею у Сумській області.

А до цього правоохоронці викрили голову однієї з депутатських фракцій Верховної Ради через неправомірну вигоду низці народних депутатів.

Київ суд корупція Україна столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації