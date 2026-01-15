У Києві почалось засідання ТСК — що відомо

Засідання ТСК. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 15 січня, у Києві розпочалося засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК). Воно присвячене питанням оборони, антикорупційної політики та дотримання прав людини під час воєнного стану.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Засідання ТСК у Києві

У залі засідань присутні ключові фігури української антикорупційної та урядової сфери: голова НАБУ Семен Кривонос, керівник САП Олександр Клименко, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов, ексміністр Світлана Гринчук та ексміністр Герман Галущенко.

За перебігом засідання стежить журналістка Новини.LIVE Анна Сірик, яка оперативно повідомлятиме про всі ключові моменти та ухвалені рішень.

