В среду, 10 декабря, в Киеве нашли мертвым сына космонавта Леонида Каденюка. Тело мужчины обнаружила его мать в квартире на площади Леси Украинки в столице.

В Киеве обнаружили тело сына космонавта Каденюка

По информации источников, 41-летнего Дмитрия Каденюка сегодня утром обнаружила его мать, Вера Каденюк, в квартире на площади Леси Украинки в столице.

По словам знакомых семьи, тело лежало возле входной двери. На нем были многочисленные раны, в руке — нож.

Предсмертной записки не нашли, а характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — умышленное убийство. Обстоятельства трагедии выясняются.

Из открытых источников известно, что после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры относительно наследства — в частности 4-комнатной квартиры на Печерске.

Вера Каденюк также рассказывала журналистам, что она и ее сын получали угрозы от другого сына космонавта от первого брака, Владимира, который также претендует на имущество.

Отметим, что речь идет о сыне Леонида Каденюка — украинского летчика-испытателя первого класса, политического деятеля, генерал-майора авиации, первого и единственного космонавта независимой Украины.

Смерть сына космонавта Каденюка — что говорят в полиции

В полиции Киева также прокомментировали инцидент, хотя и не назвали конкретно имя и фамилию лица о котором идет речь. Однако из описания понятно, что речь идет о сыне космонавта Каденюка.

Правоохранители сообщили, что сегодня, около 08:00 часов к ним поступила информация об обнаружении в одной из квартир местной многоэтажки тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями.

Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт. Решается вопрос о правовой квалификации события.

