В Киеве обнаружили тело сына космонавта Каденюка

В среду, 10 декабря, в Киеве нашли мертвым сына космонавта Леонида Каденюка. Тело мужчины обнаружила его мать в квартире на площади Леси Украинки в столице.
Об этом информируют источники "РБК-Украина".
По информации источников, 41-летнего Дмитрия Каденюка сегодня утром обнаружила его мать, Вера Каденюк, в квартире на площади Леси Украинки в столице.
По словам знакомых семьи, тело лежало возле входной двери. На нем были многочисленные раны, в руке — нож.
Предсмертной записки не нашли, а характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — умышленное убийство. Обстоятельства трагедии выясняются.
Из открытых источников известно, что после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры относительно наследства — в частности 4-комнатной квартиры на Печерске.
Вера Каденюк также рассказывала журналистам, что она и ее сын получали угрозы от другого сына космонавта от первого брака, Владимира, который также претендует на имущество.
Отметим, что речь идет о сыне Леонида Каденюка — украинского летчика-испытателя первого класса, политического деятеля, генерал-майора авиации, первого и единственного космонавта независимой Украины.
В полиции Киева также прокомментировали инцидент, хотя и не назвали конкретно имя и фамилию лица о котором идет речь. Однако из описания понятно, что речь идет о сыне космонавта Каденюка.
Правоохранители сообщили, что сегодня, около 08:00 часов к ним поступила информация об обнаружении в одной из квартир местной многоэтажки тела 41-летнего киевлянина с ножевыми ранениями.
Отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт. Решается вопрос о правовой квалификации события.
