Україна
Головна Київ У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка — ЗМІ

У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 09:31
У Києві виявили тіло сина космонавта Каденюка
Поліція на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція

У середу, 10 грудня, у Києві знайшли мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка. Тіло чоловіка виявила його матір у квартирі на площі Лесі Українки в столиці.

Про це інформують джерела "РБК-Україна".

Читайте також:
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка
Син космонавта Каденюка Дмитро, якого знайшли мертвим у Києві. Фото: Університет Григорія Сковороди в Переяславі

У Києві виявили тіло сина космонавта Каденюка

За інформацією джерел, 41-річного Дмитра Каденюка сьогодні вранці виявила його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки в столиці.

За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей. На ньому були численні рани, у руці — ніж.

Передсмертної записки не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Обставини трагедії з’ясовуються.

З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини — зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську.

Віра Каденюк також розповідала журналістам, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, Володимира, який також претендує на майно.

Зазначимо, що мовиться про сина Леоніда Каденюка — українського льотчика-випробувача першого класу, політичного діяча, генерал-майора авіації, першого і єдиного космонавта незалежної України.

Смерть сина космонавта Каденюка — що кажуть у поліції

У Поліції Києва також прокоментували інцидент, хоч і не назвали конкретно ім'я та прізвище особи про яку йдеться. Однак з опису зрозуміло, що мовиться про сина космонавта Каденюка.

Правоохоронці повідомили, що сьогодні, близько 08:00 години до них надійшла інформація про виявлення в одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями.

Зазначається, що наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка
Скриншот повідомлення Поліції Києва/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно помер український співак і лідер гурту ADAM Михайло Клименко.

Наприкінці листопада із життя пішов український співак та музикант, ексучасник гурту DZIDZIO Олег Турко.

Київ смерть поліція Леонід Каденюк розслідування космонавт
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
