У середу, 10 грудня, у Києві знайшли мертвим сина космонавта Леоніда Каденюка. Тіло чоловіка виявила його матір у квартирі на площі Лесі Українки в столиці.

У Києві виявили тіло сина космонавта Каденюка

За інформацією джерел, 41-річного Дмитра Каденюка сьогодні вранці виявила його мати, Віра Каденюк, у квартирі на площі Лесі Українки в столиці.

За словами знайомих родини, тіло лежало біля вхідних дверей. На ньому були численні рани, у руці — ніж.

Передсмертної записки не знайшли, а характер ушкоджень може свідчити про можливу боротьбу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ — умисне вбивство. Обставини трагедії з’ясовуються.

З відкритих джерел відомо, що після смерті Леоніда Каденюка між родичами тривали суперечки щодо спадщини — зокрема 4-кімнатної квартири на Печерську.

Віра Каденюк також розповідала журналістам, що вона та її син отримували погрози від іншого сина космонавта від першого шлюбу, Володимира, який також претендує на майно.

Зазначимо, що мовиться про сина Леоніда Каденюка — українського льотчика-випробувача першого класу, політичного діяча, генерал-майора авіації, першого і єдиного космонавта незалежної України.

Смерть сина космонавта Каденюка — що кажуть у поліції

У Поліції Києва також прокоментували інцидент, хоч і не назвали конкретно ім'я та прізвище особи про яку йдеться. Однак з опису зрозуміло, що мовиться про сина космонавта Каденюка.

Правоохоронці повідомили, що сьогодні, близько 08:00 години до них надійшла інформація про виявлення в одній з квартир місцевої багатоповерхівки тіла 41-річного киянина із ножовими пораненнями.

Зазначається, що наразі, на місці працює слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативники та судово-медичний експерт. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

