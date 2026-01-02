В Киеве 2 января у реки Сырец обнаружили тело женщины

Полиция. Фото иллюстративное: УНИАН

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 2 января, обнаружили тело женщины возле реки Сырец. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смерти.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Смерть женщины в Киеве

На месте обнаружения тела работала следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка, а также судебно-медицинский эксперт. Во время предварительного осмотра, признаков насильственной смерти не обнаружено.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства и личность умершей, ее тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит окончательную причину смерти", — говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство с дополнительной отметкой "Естественная смерть".

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Винницкой области умер десятилетний мальчик, которого не кормили почти 60 дней.

Ранее в Николаеве из окна многоэтажки выпала девушка, против которой систематически совершали противоправные действия.