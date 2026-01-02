Відео
Головна Київ У Києві виявили тіло жінки біля річки Сирець — деталі від поліції

У Києві виявили тіло жінки біля річки Сирець — деталі від поліції

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 20:51
У Києві 2 січня біля річки Сирець виявили тіло жінки
Поліція. Фото ілюстративне: УНІАН

У Шевченківському районі Києва у пʼятницю, 2 січня, виявили тіло жінки біля річки Сирець. Наразі правоохоронці зʼясовують обставини смерті.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram.

Смерть жінки в Києві

На місці виявлення тіла працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, а також судово-медичний експерт. Під час попереднього огляду, ознак насильницької смерті не виявлено.

"Наразі встановлюються всі обставини та особа померлої, її тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточну причину смерті", — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з додатковою відміткою "Природна смерть".

null
Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Вінницькій області помер десятирічний хлопчик, якого не годували майже 60 днів.

Раніше у Миколаєві з вікна багатоповерхівки випала дівчина, проти якої систематично вчиняли протиправні дії.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
