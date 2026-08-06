У Києві закликали встановлювати надземні бетонні укриття від уламків

Діти ховаються в мобільному наземному укритті. Фото: УНІАН

У Києві більшість жертв російських обстрілів гине не від прямих влучань ракет, а від розльоту їхніх уламків, від яких можуть захистити звичайні бетонні споруди на поверхні. Коментуючи ситуацію зі сховками в столиці, політолог Андрій Ковальов закликав київську владу брати приклад із Харкова та Херсона й перестати виправдовувати відсутність захисних об'єктів протистоянням із урядом.

Таку думку він висловив в ефірі День.LIVE.

Бетонні наземні укриття в Києві можуть врятувати людей від смертельних ран

Експерт підкреслив, що за наявності захисних об'єктів поруч люди мали б шанс вижити.

"Ставте надземні бетонні укриття, тому що однозначно надземне бетонне укриття набагато краще і безпечніше, ніж люди просто будуть ховатися на відкритому просторі. За тими фотографіями, які публікують в мережі, можна зробити висновок, це не прямий удар, не пряме влучання, а наслідки розльоту уламків, які і вбили українців", — зазначив Ковальов.

Політолог погодився, що для порятунку від прямого прильоту потрібні глибокі підземні бункери, проте підкреслив недостатню місткість підземки.

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"Зрозуміло, що для того, щоб захиститися від прямого попадання ракети, потрібні дійсно заглиблені у землю приховані укриття, однозначно. Але ми бачимо, що метрополітен не здатний вмістити всіх киян. Тому кількість, в першу чергу, у Києві зараз треба збільшити кількість ось цих укриттів", — додав політолог.

За словами фахівця, для розв'язання цієї проблеми керівництву столиці слід переглянути розподіл коштів і зробити захист людей головною метою. Ковальов вказав на недоречність посилань посадовців на брак допомоги з боку держави, навівши приклад інших регіонів.

"І зрозуміло, що ми спостерігаємо зараз, скажімо так, певне політичне протистояння між місцевою київською владою і центральною всеукраїнською владою. Але дійсно, чомусь Харків своїми силами вирішує проблеми з надземними укриттями, Херсон своїми зусиллями вирішує, а Київ і київська влада постійно говорять про те, що, мовляв, немає підтримки з боку центральної всеукраїнської влади. Можливо, просто треба визначитися із бюджетними пріоритетами і зрозуміти, що укриття наразі мають бути пріоритетом", — підкреслив експерт.

На його переконання, такі поверхневі бетонні споруди мають з'явитися безпосередньо поблизу місць перебування людей, наприклад, у дворах житлових будинків, паркових зонах, скверах та на міських площах.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня Київ опинився під масованим ударом з боку російських військ. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло 16 людей.

Відомо, що атака велася із застосуванням касетних боєприпасів та завдала нищівних руйнувань і спричинила людські жертви. Зокрема, у столиці ворожий удар повністю знищив сортувальний комплекс "Нової пошти", забравши життя трьох людей.

На Київщині під обстріл потрапила залізнична станція "Квітнева" у Броварському районі, де загинуло щонайменше восьмеро осіб прямо на пероні станції.

Окрім цього, через масований наліт чимало відомих українських та закордонних брендів, серед яких PUMA, INTERTOP, NOVUS, LIQUI MOLY, "Маркет Траш" і "Тойота-Україна", заявили про повне знищення власних складських приміщень, логістичних центрів та величезні матеріальні збитки.

Тим часом Київ активно готується до прийдешніх холодів. На сьогодні комунальники завершили орієнтовно 60% відновлювальних робіт на зруйнованих об'єктах енергетики, а для фінансування першочергових проєктів влада вже акумулювала понад 10 мільярдів гривень.