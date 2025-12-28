Погода в Киеве 29 декабря — объявили І уровень опасности

Снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 29 декабря ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах. Также температура воздуха значительно опустится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 29 декабря

Синоптики предупредили, что завтра в Киеве и области будет облачная погода и снег, а на дорогах гололедица. Также ожидается северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с. В то же время ночью и утром порывы увеличатся до 15-20 м/с и будет метель.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах -1...-6 °C, а днем -4 °C...+1 °C. В то же время в Киеве ночью будет -2...-4 °C, а днем ожидается около 0 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В понедельник, 29 декабря, на дорогах будет гололедица, а ночью и утром сильные порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого в Киеве и области объявили І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что ждет Одессу завтра. Температура будет колебаться от минусовых значений утром до небольшого плюса днем, но будет ощущаться значительно холоднее.

Сегодня украинцев также предупреждали о метели и штормовом ветре. В большинстве областей были осадки.