В Киеве объявили І уровень опасности — прогноз на завтра

В Киеве объявили І уровень опасности — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 17:44
Погода в Киеве 29 декабря — объявили І уровень опасности
Снег на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 29 декабря ожидается сильный ветер и гололедица на дорогах. Также температура воздуха значительно опустится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киеве 29 декабря

Синоптики предупредили, что завтра в Киеве и области будет облачная погода и снег, а на дорогах гололедица. Также ожидается северо-западный ветер с порывами 7-12 м/с. В то же время ночью и утром порывы увеличатся до 15-20 м/с и будет метель.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах -1...-6 °C, а днем -4 °C...+1 °C. В то же время в Киеве ночью будет -2...-4 °C, а днем ожидается около 0 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В понедельник, 29 декабря, на дорогах будет гололедица, а ночью и утром сильные порывы ветра 15-20 м/с. Из-за этого в Киеве и области объявили І уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — предупредили в Укргидрометцентре.

Погода в Києві 29 грудня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, ранее синоптики рассказали, что ждет Одессу завтра. Температура будет колебаться от минусовых значений утром до небольшого плюса днем, но будет ощущаться значительно холоднее.

Сегодня украинцев также предупреждали о метели и штормовом ветре. В большинстве областей были осадки.

