Погода в Києві 29 грудня — оголосили І рівень небезпечності

У Києві та Київській області 29 грудня очікується сильний вітер та ожеледиця на дорогах. Також температура повітря значно опуститься.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 29 грудня

Синоптики попередили, що завтра у Києві та області буде хмарна погода та сніг, а на дорогах ожеледиця. Також очікується північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с. Водночас вночі та вранці пориви збільшаться до 15-20 м/с та буде хуртовина.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах -1...-6 °C, а вдень -4 °C...+1 °C. Водночас в Києві вночі буде -2...-4 °C, а вдень очікується близько 0 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У понеділок, 29 грудня, на дорогах буде ожеледиця, а вночі та вранці сильні пориви вітру 15-20 м/с. Через це в Києві та області оголосили І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попередили в Укргідрометцентру.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що чекає Одесу завтра. Температура коливатиметься від мінусових значень зранку до невеликого плюса вдень, але відчуватиметься значно холодніше.

Сьогодні українців також попереджали про хуртовину та штормовий вітер. В більшості областях були опади.