Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві оголосили І рівень небезпечності — прогноз на завтра

У Києві оголосили І рівень небезпечності — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 17:44
Погода в Києві 29 грудня — оголосили І рівень небезпечності
Сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 29 грудня очікується сильний вітер та ожеледиця на дорогах. Також температура повітря значно опуститься.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Реклама
Читайте також:

Погода у Києві 29 грудня

Синоптики попередили, що завтра у Києві та області буде хмарна погода та сніг, а на дорогах ожеледиця. Також очікується північно-західний вітер з поривами 7-12 м/с. Водночас вночі та вранці пориви збільшаться до 15-20 м/с та буде хуртовина. 

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах -1...-6 °C, а вдень -4 °C...+1 °C. Водночас в Києві вночі буде -2...-4 °C, а вдень очікується близько 0 °C. 

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У понеділок, 29 грудня, на дорогах буде ожеледиця, а вночі та вранці сильні пориви вітру 15-20 м/с. Через це в Києві та області оголосили І рівень небезпечності. 

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — попередили в Укргідрометцентру. 

Погода в Києві 29 грудня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, що чекає Одесу завтра. Температура коливатиметься від мінусових значень зранку до невеликого плюса вдень, але відчуватиметься значно холодніше.

Сьогодні українців також попереджали про хуртовину та штормовий вітер. В більшості областях були опади. 

погода Київ сніг морози температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації