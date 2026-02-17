В Киеве объявили подозрения должностным лицам КП из-за гололеда и травм

Один из подозреваемых руководителей КП. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве прокуроры объявили подозрения руководителям коммунальных предприятий, связывая это с массовыми травмированиями и ДТП в период зимних гололедиц. По данным правоохранителей, в течение декабря 2025 года — февраля 2026 года из-за ненадлежащей уборки снега, а также недостаточной обработки дорог и тротуаров противогололедными средствами в медучреждения с жалобами поступило тысячи киевлян.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Так, в Святошинском районе пенсионерка, которая шла к бювету за водой, поскользнулась и получила перелом шейки правой плечевой кости со смещением. Ей сделали операцию, а совокупная стоимость лечения, по приведенным данным, составила 240 тыс. грн.

Следственные действия. Фото: Прокуратура Украины

В Подольском районе произошло несколько случаев с переломами и значительными затратами киевлян на лечение. Пожилая женщина после падения сломала обе кости левой голени, на лечение ушло 57 тыс. грн. Другая женщина получила перелом шейки бедра и потратила 45,5 тыс. грн.

Мужчина, который также поскользнулся, получил перелом двух костей левой ноги, а его лечение оценили в 50 тыс. грн. На той же улице еще одна женщина упала на скользком участке и сломала пяточную кость правой ноги в трех местах, потратив на лечение 24,7 тыс. грн.

Женщина с травмой. Фото: Киевская городская прокуратура

Гололедица, по информации прокуратуры, приводила не только к травмам пешеходов. В Голосеевском районе два автомобиля попали в аварии из-за скользкой дороги: один занесло в столб, другой врезался в бетонное ограждение.

Автомобиль влетел в ограждение. Фото: Киевская городская прокуратура

Общую сумму ущерба в этих случаях оценили почти в 1 млн грн. В Днепровском районе сообщают о двух ДТП с серьезными повреждениями автомобилей, а также о пяти травмированных пешеходах. Среди травм - перелом тазобедренного сустава у женщины и перелом ребра у мужчины. Еще два человека, по приведенным данным, имеют перелом шейки правой бедренной кости и вывих правого сустава, их лечение продолжается.

Также в материалах упоминаются обращения из Деснянского, Дарницкого, Соломенского, Печерского и Шевченковского районов, в частности случай в Дарницком районе, где заявления подали семь человек, среди них ребенок. В Соломенском районе один из пострадавших заявил гражданский иск на 500 тыс. грн и требует компенсации. В прокуратуре подчеркивают, что причиной травмирований стала ненадлежащая обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами, а указанные локации обслуживают коммунальные предприятия.

В прокуратуре подчеркнули, что причиной травмирований названа ненадлежащая обработка тротуаров и дорог противогололедными средствами, а все указанные улицы находятся в обслуживании коммунальных предприятий столицы. В итоге руководителям этих предприятий прокуроры сообщили о подозрениях в служебной халатности:

и.о. руководителя ДЭУ Подольского района Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины);

руководителю КП "ДЭУ Голосеевского района г. Киева" (по ч. 2 ст. 367 УК Украины);

директору КП "Киевводфонд" (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

руководителю КП "ДЭУ Деснянского района" (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

и.о. руководителя ДЭУ Дарницкого района г. Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины)

и.о. начальника КП "ДЭУ Соломенского района г. Киева" (ч. 2 ст. 367 УК Украины)

руководителю КП "ШЕУ Печерского района г. Киева" (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

руководителю КП "ДЭУ Днепровского района (ч.2 ст. 367 УК Украины)

и.о. руководителя КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района города Киева" (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Напомним, в Киеве продолжается уборка снега и гололеда, в КГГА назвали количество техники и бригад.

В то же время столичные коммунальщики пожаловались на работу своего же руководства.

Вчера, 16 февраля, в Киеве одновременно произошло несколько ДТП из-за скользких дорог.