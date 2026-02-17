Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве объявили подозрения руководителям КП за беспорядок в гололед

В Киеве объявили подозрения руководителям КП за беспорядок в гололед

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 11:55
В Киеве объявили подозрения должностным лицам КП из-за гололеда и травм
Один из подозреваемых руководителей КП. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве прокуроры объявили подозрения руководителям коммунальных предприятий, связывая это с массовыми травмированиями и ДТП в период зимних гололедиц. По данным правоохранителей, в течение декабря 2025 года — февраля 2026 года из-за ненадлежащей уборки снега, а также недостаточной обработки дорог и тротуаров противогололедными средствами в медучреждения с жалобами поступило тысячи киевлян.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Киеве из-за халатности коммунальных предприятий травмировалось более 6000 киевлян

Так, в Святошинском районе пенсионерка, которая шла к бювету за водой, поскользнулась и получила перелом шейки правой плечевой кости со смещением. Ей сделали операцию, а совокупная стоимость лечения, по приведенным данным, составила 240 тыс. грн.

Слідчі дії
Следственные действия. Фото: Прокуратура Украины

В Подольском районе произошло несколько случаев с переломами и значительными затратами киевлян на лечение. Пожилая женщина после падения сломала обе кости левой голени, на лечение ушло 57 тыс. грн. Другая женщина получила перелом шейки бедра и потратила 45,5 тыс. грн.

Мужчина, который также поскользнулся, получил перелом двух костей левой ноги, а его лечение оценили в 50 тыс. грн. На той же улице еще одна женщина упала на скользком участке и сломала пяточную кость правой ноги в трех местах, потратив на лечение 24,7 тыс. грн.

Підозра комунальникам
Женщина с травмой. Фото: Киевская городская прокуратура

Гололедица, по информации прокуратуры, приводила не только к травмам пешеходов. В Голосеевском районе два автомобиля попали в аварии из-за скользкой дороги: один занесло в столб, другой врезался в бетонное ограждение.

ДТП Київ
Автомобиль влетел в ограждение. Фото: Киевская городская прокуратура

Общую сумму ущерба в этих случаях оценили почти в 1 млн грн. В Днепровском районе сообщают о двух ДТП с серьезными повреждениями автомобилей, а также о пяти травмированных пешеходах. Среди травм - перелом тазобедренного сустава у женщины и перелом ребра у мужчины. Еще два человека, по приведенным данным, имеют перелом шейки правой бедренной кости и вывих правого сустава, их лечение продолжается.

Также в материалах упоминаются обращения из Деснянского, Дарницкого, Соломенского, Печерского и Шевченковского районов, в частности случай в Дарницком районе, где заявления подали семь человек, среди них ребенок. В Соломенском районе один из пострадавших заявил гражданский иск на 500 тыс. грн и требует компенсации. В прокуратуре подчеркивают, что причиной травмирований стала ненадлежащая обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами, а указанные локации обслуживают коммунальные предприятия.

В прокуратуре подчеркнули, что причиной травмирований названа ненадлежащая обработка тротуаров и дорог противогололедными средствами, а все указанные улицы находятся в обслуживании коммунальных предприятий столицы. В итоге руководителям этих предприятий прокуроры сообщили о подозрениях в служебной халатности:

  • и.о. руководителя ДЭУ Подольского района Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины);
  • руководителю КП "ДЭУ Голосеевского района г. Киева" (по ч. 2 ст. 367 УК Украины);
  • директору КП "Киевводфонд" (ч. 1 ст. 367 УК Украины).
  • руководителю КП "ДЭУ Деснянского района" (ч. 1 ст. 367 УК Украины).
  • и.о. руководителя ДЭУ Дарницкого района г. Киева (ч. 1 ст. 367 УК Украины)
  • и.о. начальника КП "ДЭУ Соломенского района г. Киева" (ч. 2 ст. 367 УК Украины)
  • руководителю КП "ШЕУ Печерского района г. Киева" (ч. 1 ст. 367 УК Украины).
  • руководителю КП "ДЭУ Днепровского района (ч.2 ст. 367 УК Украины)
  • и.о. руководителя КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района города Киева" (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Напомним, в Киеве продолжается уборка снега и гололеда, в КГГА назвали количество техники и бригад.

В то же время столичные коммунальщики пожаловались на работу своего же руководства.

Вчера, 16 февраля, в Киеве одновременно произошло несколько ДТП из-за скользких дорог.

ДТП Киев снег прокуратура травма гололедица коммунальные службы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации