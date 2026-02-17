У Києві оголосили підозри посадовцям КП через ожеледицю і травми

Один із підозрюваних керівників КП. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві прокурори оголосили підозри керівникам комунальних підприємств, пов'язуючи це з масовими травмуваннями та ДТП у період зимових ожеледиць. За даними правоохоронців, упродовж грудня 2025 року – лютого 2026 року через неналежне прибирання снігу, а також недостатню обробку доріг і тротуарів протиожеледними засобами до медзакладів зі скаргами поступило тисячі киян.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає Новини.LIVE.

Так, у Святошинському районі пенсіонерка, яка йшла до бювету по воду, послизнулася та отримала перелом шийки правої плечової кістки зі зміщенням. Їй зробили операцію, а сукупна вартість лікування, за наведеними даними, становила 240 тис. грн.

Слідчі дії. Фото: Прокуратура України

У Подільському районі трапилося кілька випадків із переломами та значними витратами киян на лікування. Літня жінка після падіння зламала обидві кістки лівої гомілки, на лікування пішло 57 тис. грн. Інша жінка отримала перелом шийки стегна й витратила 45,5 тис. грн.

Чоловік, який також послизнувся, дістав перелом двох кісток лівої ноги, а його лікування оцінили у 50 тис. грн. На тій самій вулиці ще одна жінка впала на слизькій ділянці та зламала п'яткову кістку правої ноги в трьох місцях, витративши на лікування 24,7 тис. грн.

Жінка з травмою. Фото: Київська міська прокуратура

Ожеледиця, за інформацією прокуратури, призводила не лише до травм пішоходів. У Голосіївському районі два автомобілі потрапили в аварії через слизьку дорогу: один занесло в стовп, інший врізався у бетонну огорожу.

Автомобіль влетів в огорожу. Фото: Київська міська прокуратура

Загальну суму збитків у цих випадках оцінили майже в 1 млн грн. У Дніпровському районі повідомляють про дві ДТП із серйозними пошкодженнями автівок, а також про п'ятьох травмованих пішоходів. Серед травм – перелом тазостегнового суглоба в жінки та перелом ребра в чоловіка. Ще двоє людей, за наведеними даними, мають перелом шийки правої стегнової кістки та вивих правого суглоба, їх лікування триває.

Також у матеріалах згадують звернення з Деснянського, Дарницького, Солом’янського, Печерського та Шевченківського районів, зокрема випадок у Дарницькому районі, де заяви подали семеро людей, серед них дитина. У Солом'янському районі один із потерпілих заявив цивільний позов на 500 тис. грн та вимагає компенсації. У прокуратурі підкреслюють, що причиною травмувань стала неналежна обробка доріг і тротуарів протиожеледними засобами, а зазначені локації обслуговують комунальні підприємства.

У прокуратурі підкреслили, що причиною травмувань названо неналежну обробку тротуарів і доріг протиожеледними засобами, а всі зазначені вулиці перебувають в обслуговуванні комунальних підприємств столиці. У підсумку керівникам цих підприємств прокурори повідомили про підозри у службовій недбалості:

в.о. керівника ШЕУ Подільського району Києва (ч. 1 ст. 367 КК України);

керівнику КП "ШЕУ Голосіївського району м. Києва" (за ч. 2 ст. 367 КК України);

директору КП "Київводфонд" ( ч. 1 ст. 367 КК України).

керівнику КП "ШЕУ Деснянського району" (ч. 1 ст. 367 КК України).

в.о. керівника ШЕУ Дарницького району м. Києва (ч. 1 ст. 367 КК України)

в.о. начальника КП "ШЕУ Солом’янського району м. Києва" (ч. 2 ст. 367 КК України)

керівнику КП"ШЕУ Печерського району м.Києва" (ч. 1 ст. 367 КК України).

керівнику КП "ШЕУ Дніпровського району (ч.2 ст. 367 КК України)

в.о. керівника КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва" ( ч. 1 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, у Києві триває прибирання снігу та ожеледиці, в КМДА назвали кількість техніки та бригад.

Водночас столичні комунальники поскаржились на роботу свого ж керівництва.

Вчора, 16 лютого, у Києві одночасно сталося кілька ДТП через слизькі дороги.