Главная Киев В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 03:14
Воздушная тревога в Киеве 3 января из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушная тревога в Киеве прозвучала прямо сейчас, в ночь на 3 января. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Тревога в Киеве в ночь на 3 января

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", — говорится в сообщении в 03:10.

После этого Воздушные силы ВСУ написали, что для Киевской, Черниговской и Полтавской областей существует ракетная опасность.

Обновлено в 03:15

Для Днепропетровской области тоже ракетная опасность.

Обновлено в 03:23

В Киеве отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

У Києві тривога через загрозу балістики 3 січня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что несколько часов назад в Николаеве прогремели взрывы. Город был под атакой дронов РФ.

Также мы писали, что 2 января россияне ударили ракетами по Харькову, в результате чего был разрушен торговый центр и часть подъезда четырехэтажного дома. В результате обстрела пострадали более 30 человек, а около часа назад под завалами обнаружили тело еще одного человека.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
