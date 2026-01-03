Відео
Україна
Головна Київ У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу

Дата публікації: 3 січня 2026 03:14
Повітряна тривога у Києві 3 січня через балістику
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряна тривога у Києві пролунала прямо зараз, в ніч проти 3 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Тривога у Києві в ніч проти 3 січня

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 03:10.

Після цього Повітряні сили ЗСУ написали, що для Київської, Чернігівської та Полтавської областей існує ракетна небезпека.

Оновлено о 03:15

Для Дніпропетровської області теж ракетна небезпека.

Оновлено о 03:23

У Києві відбій тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві тривога через загрозу балістики 3 січня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що кілька годин тому у Миколаєві пролунали вибухи. Місто було під атакою дронів РФ.

Також ми писали, що 2 січня росіяни вдарили ракетами по Харкову, внаслідок чого було зруйновано торгівельний центр та частину під'їзду чотириповерхового будинку. Внаслідок обстрілу постраждали понад 30 людей, а близько години тому під завалами виявили тіло ще однієї людини.

Київ обстріли повітряна тривога війна в Україні ракетний удар балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
