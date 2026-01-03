Повітряна тривога у Києві 3 січня через балістику

У Києві оголосили повітряну тривогу
Повітряна тривога у Києві пролунала прямо зараз, в ніч проти 3 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві в ніч проти 3 січня
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні о 03:10.
Після цього Повітряні сили ЗСУ написали, що для Київської, Чернігівської та Полтавської областей існує ракетна небезпека.
Оновлено о 03:15
Для Дніпропетровської області теж ракетна небезпека.
Оновлено о 03:23
У Києві відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що кілька годин тому у Миколаєві пролунали вибухи. Місто було під атакою дронів РФ.
Також ми писали, що 2 січня росіяни вдарили ракетами по Харкову, внаслідок чого було зруйновано торгівельний центр та частину під'їзду чотириповерхового будинку. Внаслідок обстрілу постраждали понад 30 людей, а близько години тому під завалами виявили тіло ще однієї людини.
