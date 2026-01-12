Воздушная тревога в Киеве 12 января

В Киеве объявили воздушную тревогу
Дата публикации 12 января 2026 01:30
Срочная новость
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 12 января. Для столицы существует угроза применения ударных дронов.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 01:26.
Параллельно в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на столицу с запада летят дроны россиян.
Новость дополняется...
