Воздушная тревога в Киеве 12 января

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 12 января. Для столицы существует угроза применения ударных дронов.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Тревога в Киеве в ночь на 12 января

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 01:26.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на столицу с запада летят дроны россиян.

Новость дополняется...