Повітряна тривога у Києві 12 січня

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 січня. Для столиці існує загроза застосування ударних дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві в ніч проти 12 січня

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:26.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на столицю х заходу летять дрони росіян.

Новина доповнюється...