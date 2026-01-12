Повітряна тривога у Києві 12 січня

У Києві оголосили повітряну тривогу
Дата публікації: 12 січня 2026 01:30
Термінова новина
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 січня. Для столиці існує загроза застосування ударних дронів.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:26.
Паралельно у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на столицю х заходу летять дрони росіян.
Новина доповнюється...
