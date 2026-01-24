Воздушная тревога в Киеве 24 января

Срочная новость

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 24 января. Причиной сигнала стала угроза применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Тревога в Киеве в ночь на 24 января

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 01:04.

Перед этим Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в направлении Броваров летит группа дронов, после чего эти беспилотники полетели курсом на Киев.

