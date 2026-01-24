Повітряна тривога у Києві 24 січня

У Києві оголосили повітряну тривогу
Дата публікації: 24 січня 2026 01:08
Термінова новина
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві в ніч проти 24 січня
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:04.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в напрямку Броварів летить група дронів, після чого ці безпілотники полетіли курсом на Київ.
Новина доповнюється...
