Повітряна тривога у Києві 24 січня

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 24 січня. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві в ніч проти 24 січня

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:04.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ поінформували, що в напрямку Броварів летить група дронів, після чого ці безпілотники полетіли курсом на Київ.

Новина доповнюється...