Україна
Главная Киев В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 02:20
Воздушная тревога в Киеве 12 февраля из-за баллистики
Срочная новость

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 12 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Тревога в Киеве из-за баллистики в ночь на 12 февраля

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

Киев обстрелы воздушная тревога война в Украине Россия балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
