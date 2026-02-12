Воздушная тревога в Киеве 12 февраля из-за баллистики

В Киеве объявили воздушную тревогу
Дата публикации 12 февраля 2026 02:20
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 12 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги", - говорится в сообщении.
Новость дополняется...
