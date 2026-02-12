Відео
Головна Київ У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві оголосили повітряну тривогу

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 02:20
Повітряна тривога у Києві 12 лютого через балістику
Термінова новина

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Тривога у Києві через балістику в ніч проти 12 лютого

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", — йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється...

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
