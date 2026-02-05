Воздушная тревога в Киеве 5 ноября из-за дронов

Срочная новость

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 5 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 01:54.

В то же время в Воздушных силах ВСУ рассказали, что вражеский дрон находится в окрестностях Киева с западного направления (Ирпень). Кроме того, еще несколько дронов летят вблизи Дымера на Киевщине.

