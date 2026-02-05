Видео
Главная Киев В Киеве объявили воздушную тревогу - в чем причина

В Киеве объявили воздушную тревогу - в чем причина

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 01:59
Воздушная тревога в Киеве 5 ноября из-за дронов
Срочная новость

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 5 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Тревога в Киеве из-за дронов 5 февраля

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 01:54.

В то же время в Воздушных силах ВСУ рассказали, что вражеский дрон находится в окрестностях Киева с западного направления (Ирпень). Кроме того, еще несколько дронов летят вблизи Дымера на Киевщине.

Новость дополняется...

Киев обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
