Повітряна тривога у Києві 5 листопада через дрони

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 5 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога у Києві через дрони 5 лютого

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:54.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворожий дрон знаходиться на околицях Києва із західного напрямку (Ірпінь). Окрім того, ще декілька дронів летять поблизу Димера на Київщині.

Новина доповнюється...