Повітряна тривога у Києві 5 листопада через дрони

У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина
Дата публікації: 5 лютого 2026 01:59
Термінова новина
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 5 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві через дрони 5 лютого
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:54.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворожий дрон знаходиться на околицях Києва із західного напрямку (Ірпінь). Окрім того, ще декілька дронів летять поблизу Димера на Київщині.
