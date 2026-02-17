Воздушная тревога в Киеве 17 февраля из-за дронов

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 17 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов россиян.
Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.
Тревога в Киеве из-за угрозы дронов 17 февраля утром
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 04:52.
Параллельно в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Киевской области зафиксированы вражеские дроны, которые в том числе летят на Киев.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:56 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, россияне этой ночью нанесли удары дронами по Одессе. В результате атаки в городе повреждены гражданские здания и пострадали по меньшей мере два человека.
Также мы информировали, что враг обстрелял ночью Днепр. Из-за вражеской атаки произошел пожар, а также повреждены админздание и автомобили.
Читайте Новини.LIVE!