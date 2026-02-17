Видео
Главная Киев В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

В Киеве объявили воздушную тревогу — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 04:56
Воздушная тревога в Киеве 17 февраля из-за дронов
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 17 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов россиян. 

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Читайте также:

Тревога в Киеве из-за угрозы дронов 17 февраля утром

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 04:52.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Киевской области зафиксированы вражеские дроны, которые в том числе летят на Киев.

Київ під ударом дронів 17 лютого
Фиксация дронов в направлении Киева и других регионов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:56 карта воздушных тревог имеет такой вид.

У Києві повітряна тривога через дрони 17 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне этой ночью нанесли удары дронами по Одессе. В результате атаки в городе повреждены гражданские здания и пострадали по меньшей мере два человека.

Также мы информировали, что враг обстрелял ночью Днепр. Из-за вражеской атаки произошел пожар, а также повреждены админздание и автомобили.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
