Воздушная тревога в Киеве 17 февраля из-за дронов

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 17 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов россиян.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Реклама

Читайте также:

Тревога в Киеве из-за угрозы дронов 17 февраля утром

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 04:52.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Киевской области зафиксированы вражеские дроны, которые в том числе летят на Киев.

Фиксация дронов в направлении Киева и других регионов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:56 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, россияне этой ночью нанесли удары дронами по Одессе. В результате атаки в городе повреждены гражданские здания и пострадали по меньшей мере два человека.

Также мы информировали, что враг обстрелял ночью Днепр. Из-за вражеской атаки произошел пожар, а также повреждены админздание и автомобили.