Україна
Головна Київ У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина

У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 04:56
Повітряна тривога у Києві 17 лютого через дрони
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 17 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів росіян.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Тривога у Києві через загрозу дронів 17 лютого зранку

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:52.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у Київській області зафіксовано ворожі дрони, які в тому числі летять на Київ.

Київ під ударом дронів 17 лютого
Фіксація дронів в напрямку Києва та інших регіонів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Де оголосили тривогу

Станом на 04:56 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві повітряна тривога через дрони 17 лютого
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни цієї ночі завдали ударів дронами по Одесі. Внаслідок атаки у місті пошкоджено цивільні будівлі та постраждали щонайменше двоє людей.

Також ми інформували, що ворог обстріляв вночі Дніпро. Через ворожу атаку сталася пожежа, а також пошкоджені адмінбудівля та автомобілі.

Київ обстріли дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
