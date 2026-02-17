Повітряна тривога у Києві 17 лютого через дрони

У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 17 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів росіян.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога у Києві через загрозу дронів 17 лютого зранку
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:52.
Паралельно у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у Київській області зафіксовано ворожі дрони, які в тому числі летять на Київ.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:56 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, росіяни цієї ночі завдали ударів дронами по Одесі. Внаслідок атаки у місті пошкоджено цивільні будівлі та постраждали щонайменше двоє людей.
Також ми інформували, що ворог обстріляв вночі Дніпро. Через ворожу атаку сталася пожежа, а також пошкоджені адмінбудівля та автомобілі.
Читайте Новини.LIVE!