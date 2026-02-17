Повітряна тривога у Києві 17 лютого через дрони

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 17 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів росіян.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:52.

Паралельно у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у Київській області зафіксовано ворожі дрони, які в тому числі летять на Київ.

Фіксація дронів в напрямку Києва та інших регіонів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Де оголосили тривогу

Станом на 04:56 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни цієї ночі завдали ударів дронами по Одесі. Внаслідок атаки у місті пошкоджено цивільні будівлі та постраждали щонайменше двоє людей.

Також ми інформували, що ворог обстріляв вночі Дніпро. Через ворожу атаку сталася пожежа, а також пошкоджені адмінбудівля та автомобілі.