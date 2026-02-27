Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве объявили воздушную тревогу - в чем причина

В Киеве объявили воздушную тревогу - в чем причина

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 23:44
Воздушная тревога в Киеве 27 февраля из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, поздно вечером 27 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Реклама
Читайте также:

Тревога в Киеве 27 февраля вечером

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - говорится в сообщении в 23:38.

В то же время Воздушные силы ВСУ тоже подтвердили информацию об угрозе баллистики.

Новость дополняется...

Киев обстрелы воздушная тревога война в Украине балистическая атака баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации