Воздушная тревога в Киеве 27 февраля из-за баллистики

В Киеве объявили воздушную тревогу - в чем причина
Дата публикации 27 февраля 2026 23:44
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters
Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, поздно вечером 27 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.
Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
Тревога в Киеве 27 февраля вечером
"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - говорится в сообщении в 23:38.
В то же время Воздушные силы ВСУ тоже подтвердили информацию об угрозе баллистики.
Новость дополняется...
