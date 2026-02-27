Воздушная тревога в Киеве 27 февраля из-за баллистики

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, поздно вечером 27 февраля. Причиной сигнала стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Тревога в Киеве 27 февраля вечером

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги!", - говорится в сообщении в 23:38.

В то же время Воздушные силы ВСУ тоже подтвердили информацию об угрозе баллистики.

