Повітряна тривога у Києві 27 лютого через балістику

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, пізно ввечері 27 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

Тривога у Києві 27 лютого ввечері

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні о 23:38.

Водночас Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили інформацію про загрозу балістики, однак поки не фіксували пуски ракет.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 27 лютого росіяни вкотре атакували дронами Одеську область. Під вогнем безпілотників опинилися цивільні об'єкти та інфраструктура.

Також ми нещодавно писали, скільки ударів Росія завдала по українській залізниці у 2025 році.