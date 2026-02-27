Повітряна тривога у Києві 27 лютого через балістику

У Києві оголосили повітряну тривогу — в чому причина
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, пізно ввечері 27 лютого. Причиною сигналу стала загроза застосування балістики.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
Тривога у Києві 27 лютого ввечері
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги!", — йдеться у повідомленні о 23:38.
Водночас Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили інформацію про загрозу балістики, однак поки не фіксували пуски ракет.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:44 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що в ніч проти 27 лютого росіяни вкотре атакували дронами Одеську область. Під вогнем безпілотників опинилися цивільні об'єкти та інфраструктура.
