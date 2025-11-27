Из-за угрозы вражеских беспилотников в столице Украины прозвучала воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность
В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.
Об этом сообщают в КГВА.
Что грозит Киеву
Согласно сообщению Воздушных Сил ВС Украины, на столицу надвигаются дроны-камикадзе российских оккупантов. Это подтверждают и в КГВА.
Обновление: на 05:35 в столице объявлен отбой воздушной тревоги.
Ситуация с тревогами в Украине
Согласно сообщению мониторингового портала Alerts.in.ua, на 05:51, в Киевской области зафиксирована угроза "Шахедов". То же самое касается Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины. В красной зоне опасности Запорожская и Сумская области.
Но и оккупантам не спится. Воздушные тревоги объявлены в Воронежской и Липецкой областях РФ.
