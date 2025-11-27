Видео
Україна
Видео

В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность

В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 05:16
обновлено: 05:59
Из-за угрозы вражеских беспилотников в столице Украины прозвучала воздушная тревога
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В столице Украины прозвучала воздушная тревога. Местные власти Киева призывают горожан направляться в укрытия.

Об этом сообщают в КГВА.

Читайте также:

Что грозит Киеву

В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность - фото 1
Сообщение КГВА о воздушной опасности. Фото: Скриншот

Согласно сообщению Воздушных Сил ВС Украины, на столицу надвигаются дроны-камикадзе российских оккупантов. Это подтверждают и в КГВА.

Обновление: на 05:35 в столице объявлен отбой воздушной тревоги.

Ситуация с тревогами в Украине

В Киеве объявлена воздушная тревога — какая опасность - фото 2
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

Согласно сообщению мониторингового портала Alerts.in.ua, на 05:51, в Киевской области зафиксирована угроза "Шахедов". То же самое касается Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины. В красной зоне опасности Запорожская и Сумская области.

Но и оккупантам не спится. Воздушные тревоги объявлены в Воронежской и Липецкой областях РФ.

Ранее сообщалось, что спасателю Сергею Власенко, чья квартира была повреждена в результате атаки оккупантов на Киев, должны предоставить служебное жилье. Он приехал тушить пожар в своей многоэтажке, но тушил не свою квартиру, а спасал квартиры других людей от огня.

Напомним, правительство упростило правила компенсации еВідновлення. Теперь процесс становится проще и реалистичнее для тех, кто живет в поврежденных домах или квартирах.

Киев обстрелы ПВО воздушная тревога война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
