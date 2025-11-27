Через загрозу ворожих безпілотників у столиці України пролунала повітряна тривога

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Про це повідомляють у КМВА.

Що загрожує Києву

Повідомлення КМВА про повітряну небезпеку. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗС України, на столицю насуваються дрони-камікадзе російських окупантів. Це підтверджують і у КМВА.

Оновлення: на 05:35 у столиці оголошено відбій повітряної тривоги.

Ситуація з тривогами в Україні

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 05:51, в Київській області зафіксована загроза "Шахедів". Те саме стосується Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини. В червоній зоні небезпеки Запорізька та Сумська області.

Але й окупантам не спиться. Повітряні тривоги оголошені у Воронезькій та Липецькій областях РФ.

