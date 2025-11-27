Через загрозу ворожих безпілотників у столиці України пролунала повітряна тривога

У Києві оголошена повітряна тривога — яка небезпека
У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.
Про це повідомляють у КМВА.
Що загрожує Києву
Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗС України, на столицю насуваються дрони-камікадзе російських окупантів. Це підтверджують і у КМВА.
Оновлення: на 05:35 у столиці оголошено відбій повітряної тривоги.
Ситуація з тривогами в Україні
Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 05:51, в Київській області зафіксована загроза "Шахедів". Те саме стосується Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини. В червоній зоні небезпеки Запорізька та Сумська області.
Але й окупантам не спиться. Повітряні тривоги оголошені у Воронезькій та Липецькій областях РФ.
Раніше повідомлялось, що рятувальнику Сергію Власенку, чия квартира була пошкоджена внаслідок атаки окупантів на Київ, мають надати службове житло. Він приїхав гасити пожежу у своїй багатоповерхівці, але гасив не свою квартиру, а рятував квартири інших людей від вогню.
Нагадаємо, уряд спростив правила компенсації єВідновлення. Тепер процес стає простішим і реалістичнішим для тих, хто живе у пошкоджених будинках або квартирах.
Читайте Новини.LIVE!