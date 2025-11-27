Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві оголошена повітряна тривога — яка небезпека

У Києві оголошена повітряна тривога — яка небезпека

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 05:16
Оновлено: 05:59
Через загрозу ворожих безпілотників у столиці України пролунала повітряна тривога
Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці України пролунала повітряна тривога. Місцева влада Києва закликає містян прямувати до укриттів.

Про це повідомляють у КМВА.

Реклама
Читайте також:

Що загрожує Києву

У Києві оголошена повітряна тривога — яка небезпека - фото 1
Повідомлення КМВА про повітряну небезпеку. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗС України, на столицю насуваються дрони-камікадзе російських окупантів. Це підтверджують і у КМВА.

Оновлення: на 05:35 у столиці оголошено відбій повітряної тривоги.

Ситуація з тривогами в Україні

У Києві оголошена повітряна тривога — яка небезпека - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням моніторингового порталу Alerts.in.ua, на 05:51, в Київській області зафіксована загроза "Шахедів". Те саме стосується Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини. В червоній зоні небезпеки Запорізька та Сумська області.

Але й окупантам не спиться. Повітряні тривоги оголошені у Воронезькій та Липецькій областях РФ.

Раніше повідомлялось, що рятувальнику Сергію Власенку, чия квартира була пошкоджена внаслідок атаки окупантів на Київ, мають надати службове житло. Він приїхав гасити пожежу у своїй багатоповерхівці, але гасив не свою квартиру, а рятував квартири інших людей від вогню. 

Нагадаємо, уряд спростив правила компенсації єВідновлення. Тепер процес стає простішим і реалістичнішим для тих, хто живе у пошкоджених будинках або квартирах.

Київ обстріли ППО повітряна тривога війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації