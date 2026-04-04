В Киеве обломки БпЛА упали на офисное здание

Спасатели на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В субботу, 4 апреля, россияне в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Обломки одного из БпЛА упали на офисное здание в столице. Из-за этого произошел пожар.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Атака на Киев 4 апреля

Из-за российской атаки в Дарницком районе Киева повреждено помещение. Обломки беспилотника упали на крышу четырехэтажного офисного здания. Вследствие этого на месте поднялся пожар.

Сообщение Кличко об атаке на Киев 4 апреля. Фото: скриншот

Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания. На место для ликвидации последствий атаки направляются экстренные службы.

В Киеве и области, а также нескольких других регионах по состоянию на 07:06 объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения ударных дронов.

Читайте также:

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу, 3 апреля, оккупанты атаковали Киевскую область с помощью БпЛА. Один из ударных дронов попал в многоэтажку в Обухове.

Также мы рассказывали о том, что россияне вчера ударили по ветклинике на Киевщине. В результате атаки погибли все животные, которые находились в помещении. Спасатели работали под вражеским обстрелом, чтобы ликвидировать последствия атаки.

Ваша пробная версия Premium закончилась