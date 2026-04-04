В Киеве обломки БпЛА упали на офисное здание
В субботу, 4 апреля, россияне в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Обломки одного из БпЛА упали на офисное здание в столице. Из-за этого произошел пожар.
Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Атака на Киев 4 апреля
Из-за российской атаки в Дарницком районе Киева повреждено помещение. Обломки беспилотника упали на крышу четырехэтажного офисного здания. Вследствие этого на месте поднялся пожар.
Огонь вспыхнул на верхнем этаже здания. На место для ликвидации последствий атаки направляются экстренные службы.
В Киеве и области, а также нескольких других регионах по состоянию на 07:06 объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения ударных дронов.
Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу, 3 апреля, оккупанты атаковали Киевскую область с помощью БпЛА. Один из ударных дронов попал в многоэтажку в Обухове.
Также мы рассказывали о том, что россияне вчера ударили по ветклинике на Киевщине. В результате атаки погибли все животные, которые находились в помещении. Спасатели работали под вражеским обстрелом, чтобы ликвидировать последствия атаки.
